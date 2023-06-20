news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
У радио «Күңел» появилось приложение в App Store
Скопировать ссылку
news_top_970_100
У радио «Күңел» появилось собственное приложение в App Store. Ссылка для скачивания доступна на сайте радио.
Теперь присоединиться к слушателям «Күңел» смогут и владельцы гаджетов Apple. Слушать передачи, интервью, музыку и знакомиться с новостями теперь можно в любой точке земного шара.
Реклама. Филиал АО «Татмедиа» «Телерадиокомпания „Чаллы-ТВ“» 2Vtzqx6U3du
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2