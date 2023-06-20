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Общество 20 июня 2023 16:47

У радио «Күңел» появилось приложение в App Store

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У радио «Күңел» появилось собственное приложение в App Store. Ссылка для скачивания доступна на сайте радио.

Теперь присоединиться к слушателям «Күңел» смогут и владельцы гаджетов Apple. Слушать передачи, интервью, музыку и знакомиться с новостями теперь можно в любой точке земного шара.

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