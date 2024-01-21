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Политика 21 января 2024 15:38

У Путина запланированы региональные поездки на новой неделе

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В планах Президента России Владимира Путина на новой неделе есть региональные поездки. Об этом говорилось в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Кроме того, ожидаются международные контакты, в том числе телемост с Египтом, где зальют первый бетон в основание четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа».

Планируется участие Президента в мероприятии, посвященном начавшемуся Году семьи в России, во встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню.

#Владимир Путин
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