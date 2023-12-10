У Путина запланирован визит в один из регионов России

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На будущей неделе Президент России Владимир Путин отправится в один из регионов. Об этом стало известно в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».

Как стало известно ранее, в полдень 14 декабря состоится прямая линия с Президентом, совмещенная с итоговой конференцией.

Перед этим, в День Конституции Российской Федерации — 12 декабря, — глава государства встретится с судьями Конституционного суда. Кроме того, на новой неделе запланировано совещание с членами Совета безопасности.