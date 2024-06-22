У проспекта Универсиады в Казани иномарка сбила мотоциклиста, пострадавший в больнице

Ночью на проспекте Универсиады в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Daewoo и мотоцикла Yamaha. По предварительной информации, инцидент случился при перестроении, сообщили в городской Госавтоинспекции.

За рулем легкового автомобиля находился 18-летний водитель с годичным стажем вождения. Двигаясь со стороны улицы Даурская в направлении улицы Вишневского, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом, ехавшим в том же направлении по соседней полосе. Мотоциклистом оказался 27-летний мужчина с 10-летним водительским стажем.

В результате аварии пострадал водитель мотоцикла. Бригада скорой помощи доставила его в больницу для оказания медицинской помощи.