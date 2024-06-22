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У проспекта Универсиады в Казани иномарка сбила мотоциклиста, пострадавший в больнице
Ночью на проспекте Универсиады в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Daewoo и мотоцикла Yamaha. По предварительной информации, инцидент случился при перестроении, сообщили в городской Госавтоинспекции.
За рулем легкового автомобиля находился 18-летний водитель с годичным стажем вождения. Двигаясь со стороны улицы Даурская в направлении улицы Вишневского, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом, ехавшим в том же направлении по соседней полосе. Мотоциклистом оказался 27-летний мужчина с 10-летним водительским стажем.
В результате аварии пострадал водитель мотоцикла. Бригада скорой помощи доставила его в больницу для оказания медицинской помощи.
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