У приложения «Нижнекамск транспорт» появится новая функция для незрячих граждан

У приложения «Нижнекамск транспорт», которое позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение общественного транспорта, появится новая функция. В скором времени оно дополнится версией для слабовидящих, также планируется внедрить функционал для незрячих. Об итогах 2022 года и планах на 2023-й в цифровой отрасли на деловом понедельнике доложил директор Информационного центра Нижнекамского района Максим Шаронов.

«„Нижнекамск транспорт“ позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение общественного транспорта, узнать расписание и прогноз прибытия, узнать о транспорте, оборудованном для маломобильной группы пассажиров. В настоящее время приложение дорабатывается версией для слабовидящих, также планируется внедрить функционал отслеживания транспорта для незрячих граждан», — отметил спикер.

Помимо этого, на объектах культурного наследия планируется разместить таблички с куар-кодами. При сканировании кода можно будет получить подробную информацию об объекте на сайте.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства на этапе подключения находится сервис «Локоло», реализованный в формате мобильного приложения и представляющий собой площадку для взаимодействия жителей с организациями жилищно-коммунального хозяйства, органами власти и представителями бизнеса.

Для жителей также запущено мобильное приложение «Открытый город», при помощи которого можно оперативно подать заявку о неисправности в доме, оплачивать услуги ЖКХ, передавать показания счетчиков.

«В течение 2023 года планируем проведение цикла мероприятий для наших нижнекамцев, а в апреле для наших начинающих ИТ-специалистов проведем республиканский хакатон с новыми кейсами, задачами», — анонсировал Максим Шаронов.

За весь 2022 год проведено 4053 мероприятия с охватом 50 945 человек — это тематические игры, уроки, встречи, соревнования и многое другое как для юных, так и взрослых жителей города и района. Особое внимание было уделено тематическим праздникам — Дню Рунета, Дню радио и связи, Дню системного администратора, Дню программиста.

Для ребят школьного возраста проведено 3155 «Уроков цифры». Три из них прошли с участием заместителей министра промышленности и торговли республики. В текущем году проведение «Уроков цифры» продолжится. Ближайшее событие состоится 25 января, также с участием заместителя министра промышленности и торговли.