У прилетевшего в Казань иностранца нашли 10 тысяч незадекларированных этикеток для халвы

В аэропорту Казани в багаже уроженца Узбекистана, который прибыл рейсом из Самарканда, нашли незадекларированный товар, сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

У 42-летнего мужчины в сумке обнаружили более 11 тысяч этикеток и наклеек с надписями щербет и халва LAZZAT, а также полкилограмма банок с сыпучим веществом – добавками для блюд.

Фото: © Татарстанская таможня

Мужчина пояснил, что товар привез для брата, который занимается производством халвы.

По данному факту возбуждено административное дело. Ведется расследование.