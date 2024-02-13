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Происшествия 13 февраля 2024 09:24

У прилетевшего в Казань иностранца нашли 10 тысяч незадекларированных этикеток для халвы

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В аэропорту Казани в багаже уроженца Узбекистана, который прибыл рейсом из Самарканда, нашли незадекларированный товар, сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

У 42-летнего мужчины в сумке обнаружили более 11 тысяч этикеток и наклеек с надписями щербет и халва LAZZAT, а также полкилограмма банок с сыпучим веществом – добавками для блюд.

Фото: © Татарстанская таможня

Мужчина пояснил, что товар привез для брата, который занимается производством халвы.

По данному факту возбуждено административное дело. Ведется расследование.

#незадекларированный груз
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