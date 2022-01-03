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Здоровье
3 января 2022  16:06

У Президента Ботсваны выявлен Covid-19

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Президент Ботсваны Мокветси Масиси заразился коронавирусной инфекцией. В настоящее время глава государства находится на самоизоляции, временно исполняющим обязанности назначен вице-президент Сламбер Тсогване, говорится на странице местного Правительства в Facebook.

«Администрация Президента хотела бы проинформировать граждан о том, что его его превосходительство Президент Республики Ботсвана доктор Мокветси Эрик Кибетсве Масиси находится на обязательной самоизоляции в своей резиденции. Эта необходимость была вызвана положительным результатом теста на Covid-19», — отмечается в сообщении.

По данным Правительства, Мокветси Масиси болеет бессимптомно, тем не менее он находится под постоянным наблюдением медиков.

#коронавирус #президент #Ботсвана
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