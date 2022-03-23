«Тревожную кнопку теперь можно носить с собой»: Как работает ОВО Росгвардии в Татарстане

День войск Национальной гвардии России отмечается 27 марта. В преддверии праздника корреспонденту «Татар-информа» удалось побывать в одном из казанских пунктов централизованной охраны, ознакомиться с используемыми технологиями и даже побывать на задержании в одном из заведений города.

За прошедший год вневедомственной охраной Росгвардии было отработано около 5 тысяч случаев срабатывания сигнализации с объектов и квартир, рассказал начальник Управления вневедомственной охраны по Казани Александр Тимохин.

«Предотвращено около 300 преступлений: более 200 краж с охраняемых объектов, а также раскрыто порядка 100 иных преступлений. За последние 10 лет система сигнализаций технологически шагнула далеко вперед. Мы можем подключить любой объект: квартиру, частный дом – вне зависимости от того, где он находится. Раньше это было невозможно», – сообщил собеседник.

По его словам, чаще всего датчики срабатывают после мелких краж в магазинах или кафе.

Установить тревожную кнопку может любой желающий, для этого необходимо подать заявление в ближайший централизованный пункт вневедомственной охраны Управления Росгвардии по РТ – в Казани таких десять пунктов.

Кроме того, с прошлого года охрана предоставляется не только для квартир, но и для автомобилей. Причем при заключении договора в Казани, машина будет охраняться на территории всей России. То есть при попытке угона авто сигнал от датчика поступит в ближайшее отделение вневедомственной охраны Росгвардии. В Казани уже десять автомобилей оснащены такой сигнализацией, добавил Тимохин.

Вневедомственная охрана использует различные технологии для охраны квартир и других объектов. Есть целый ряд различных датчиков для регистрирования незаконного проникновения или нападения, рассказал начальник одного из казанских пунктов централизованной охраны Росгвардии Владислав Катков.

«Зачастую вневедомственной охраной применяются датчики движения. Есть модели, которые реагируют еще и на разбитие стекла. Существуют разные вариации: какие-то из них устанавливаются на стенах, какие-то на потолке. Кроме того, есть специальный извещатель для людей, у которых есть домашние животные. Он не реагирует на питомцев», – пояснил Катков.

Также можно установить тревожную кнопку, которую можно носить с собой. Она будет связана с датчиком внутри квартиры. Ее можно использовать, если на вас, к примеру, напали в подъезде или вблизи дома, для вызова росгвардейцев. Кнопка будет работать в радиусе 200-300 метров от установленного датчика, добавил собеседник.

«Ежегодно во вневедомственной охране Управления Росгвардии появляются технические новинки. Сейчас используются приборы, которые передают сигнал по радиоканалу. Мы отходим от проводной системы», – добавил Катков.

После срабатывания датчика сигнал поступает в центр вневедомственной охраны, где диспетчер передает сообщение о тревоге и адрес экипажу. По Казани круглосуточно курсируют 27 экипажей, за каждым закреплена определенная зона в городе, расчетное время прибытия сотрудников Росгвардии к месту срабатывания датчика – около пяти минут.

«Мы осуществляем охрану квартир и объектов на договорной основе. Когда срабатывает датчик, диспетчер передает данные экипажу, который выезжает на место. При отключении света по району, сотрудники тоже выезжают проверять объект. При проникновении на объект, который находится у нас под охраной, у злоумышленника нет никаких шансов не быть обнаруженным», – заявил старший лейтенант полиции Ильназ Мударисов.

На сегодняшний день только в Ново-Савиновском районе Казани под охраной находится порядка 5 тысяч квартир и 1 тысяча объектов, добавил он.

Напомним, что 27 марта отмечается день войск Национальной гвардии России. В Татарстане одним из самых многочисленных подразделений Управления Росгвардии является «Управление вневедомственной охраны по РТ».