У православных христиан завтра начнется Великий пост

Завтра, 7 марта, у православных христиан начинается Великий пост, который продлится до 23 апреля.

Пост святой Четыредесятницы называется Великим постом в связи с его особенной важностью. Богослужения Четыредесятницы по традиции начинаются с вечерни Масленичной недели. Сегодня, в Прощеное воскресенье, во время вечернего богослужения совершается чин или обряд общего прощения в храме.

Первый день Великого поста в Русской православной церкви носит название «Чистый понедельник», потому что первый день поста люди стремятся провести в чистоте во всех смыслах этого слова. Верующие должны усерднее молиться и бороться с греховными страстями.

Великий пост установлен в память сорокадневного поста Иисуса Христа, который вскоре после Своего крещения удалился в пустыню и постился там, а также в память сорокадневных постов Моисея и пророка Илии.

Правила соблюдения Великого поста отражены в церковном уставе. В первую и Страстную седмицы православная церковь предписывает хранить особо строгий пост. Верующим предписывается соблюдать умеренность в еде, воздерживаясь от употребления мяса, яиц, молока и молочных продуктов, а также рыбы. Не столь строгие ограничения могут быть у беременных женщин и больных людей.

Воскресение Христово православные христиане в этом году будут отмечать 24 апреля.