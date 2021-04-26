У похитителя велосипеда из жилого дома в Казани обнаружили наркотики

Полицейские задержали казанца, укравшего велосипед из жилого дома. При нем стражи порядка обнаружили наркотики, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.

В полицию обратился житель Казани, который сообщил о пропаже велосипеда, хранившегося в подъезде жилого дома по улице Тыныч. Просмотрев камеры видеонаблюдения, полицейские установили личность преступника и задержали его. Им оказался 23-летний казанец, который уже был судим ранее.

Юноша перерезал кусачками металлический трос, которым был прицеплен велосипед, похитил его и сдал в ломбард. Следователи выяснили адрес комиссионного магазина и вернули велосипед владельцу.

Во время допроса полицейские установили еще один случай, когда юноша украл велосипед в Советском районе Казани. Кроме того, во время досмотра при нем обнаружили наркотики: более одного грамма мефедрона, как показала экспертиза.

По данным фактам возбудили уголовные дела по статьям «Кража» и «Незаконное хранение наркотиков». Сейчас задержанный находится под стражей.

УМВД России по Казани рекомендует не оставлять велосипеды без присмотра в подъездах домов или на улице. Следует приобрести качественные металлические цепочки или тросы, чтобы прицепить велосипед. В случае кражи сразу же сообщите об этом в полицию по телефонам 02 или 052.