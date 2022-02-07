У постпреда России в ООН Небензи выявлен Covid-19

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заразился коронавирусной инфекцией. Получив положительный результат теста на вирус, он ушел на самоизоляцию. Об этом со ссылкой на дипмиссию РФ при организации сообщает РИА Новости.

«Сегодня тест Василия Небензи оказался положительным. Постпред находится на самоизоляции и вернется к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными», — говорится в сообщении.

В российской дипмиссии уточнили, что все сотрудники постоянного представительства постоянно проходят тестирование на коронавирусную инфекцию. Особое внимание уделяется дипломатам, которые участвуют в офлайн-мероприятиях в штаб-квартире ООН.