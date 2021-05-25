news_header_top_970_100
Президент Татарстана встретился с родителями погибших при стрельбе в школе №175 детей
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
Со школьной скамьи в миллионеры: Новые люди предлагают новый подход к образованию
Со школьной скамьи в миллионеры: Новые люди предлагают новый подход к образованию
Со школьной скамьи в миллионеры: Новые люди предлагают новый подход к образованию
Со школьной скамьи в миллионеры: Новые люди предлагают новый подход к образованию
Ру Тат
news_header_bot_970_100
25 мая 2021  08:09
Полина Шевчук

У поселка Васильево ищут пожилого мужчину, чью лодку обнаружили у берега

У поселка Васильево ищут пожилого мужчину, чью лодку обнаружили у берега
news_top_970_100

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, накануне в 17.06 поступило сообщение, что на острове Большой Зеленый возле поселка Васильево пропал 73-летний мужчина. Полицейские вместе с кинологами обнаружили лодку татарстанца у берега, а самого мужчины нигде не было. Стражи порядка предполагают, что он мог утонуть. На место также прибыли инспекторы ГИМС и спасатели.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сегодня утром к поискам пропавшего мужчины приступят водолазы ЗПСО №2. Обстоятельства произошедшего выясняются.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ


 

#МЧС РТ #утонул мужчина #поиски мужчины
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное