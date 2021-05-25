У поселка Васильево ищут пожилого мужчину, чью лодку обнаружили у берега

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, накануне в 17.06 поступило сообщение, что на острове Большой Зеленый возле поселка Васильево пропал 73-летний мужчина. Полицейские вместе с кинологами обнаружили лодку татарстанца у берега, а самого мужчины нигде не было. Стражи порядка предполагают, что он мог утонуть. На место также прибыли инспекторы ГИМС и спасатели.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сегодня утром к поискам пропавшего мужчины приступят водолазы ЗПСО №2. Обстоятельства произошедшего выясняются.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ



