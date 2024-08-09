У половины пациентов нашли проблемы: Поликлиника №20 Казани провела День здорового сердца

День здорового сердца сегодня прошел в казанской 20-й поликлинике. Об итогах акции «Татар-информу» рассказали в пресс-службе медучреждения.

Фото: Пресс-служба поликлиники №20 Казани

Эту акцию приурочили к Международному дню здорового сердца, который отмечается 11 августа.

Пациенты получили консультацию кардиолога, всем желающим сделали ЭКГ, измерили артериальное давление, по назначению врача провели УЗИ сердца. К тому же медики поликлиники рассказали всем гостям праздника здоровья о необходимости диспансеризации, которая проводится бесплатно в рамках национального проекта «Здравоохранение», и дали желающим направления.

Фото: Пресс-служба поликлиники №20 Казани

«На дне здорового сердца 10 жителей Казани проверили свое здоровье, пятерых из них медики направили на дообследование», – отметили в пресс-службе поликлиники №20.