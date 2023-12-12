У поездов сообщением Бугульма — Кандры появятся две дополнительные остановки

Пригородные поезда сообщением Бугульма — Кандры — Бугульма с 12 декабря начнут останавливаться на остановочных пунктах Ефановка и 1331 км, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Из Бугульмы пригородные поезда отправляются ежедневно в 11.49 и в 17.26. В обратном направлении они выезжают в 6.59 и в 16.08 по местному времени», — отметили в компании.

Остановки для пассажиров предусмотрены на станциях Ефановка, Зай, о. п. 1283 км (Аргуновский), о. п. 1302 км (Каракашлы), Ютаза, Уруссу, Исметово, Блок пост 1331 км, Туймазы, о. п. 1352 км, Усень и Бикметово.