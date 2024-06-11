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Происшествия 11 июня 2024 14:42

У пляжа «Локомотив» в Казани спасли тонущего пьяного мужчину

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У пляжа «Локомотив» в Казани спасатели вытащили из воды тонущего мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщил агентству председатель ОСВОД Казани Никита Коробицын, мужчина заплыл за границы пляжа и начал тонуть, подавать сигналы бедствия. Спасатели выдвинулись на лодке и вплавь, после чего затащили мужчину на лодку и доставили на берег.

От оказания первой помощи мужчина отказался и спешно покинул пляж.

#спасли мужчину
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