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У пляжа «Локомотив» в Казани спасли тонущего пьяного мужчину
У пляжа «Локомотив» в Казани спасатели вытащили из воды тонущего мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщил агентству председатель ОСВОД Казани Никита Коробицын, мужчина заплыл за границы пляжа и начал тонуть, подавать сигналы бедствия. Спасатели выдвинулись на лодке и вплавь, после чего затащили мужчину на лодку и доставили на берег.
От оказания первой помощи мужчина отказался и спешно покинул пляж.
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