У пляжа «Локомотив» в Казани спасли тонущего пьяного мужчину

У пляжа «Локомотив» в Казани спасатели вытащили из воды тонущего мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщил агентству председатель ОСВОД Казани Никита Коробицын, мужчина заплыл за границы пляжа и начал тонуть, подавать сигналы бедствия. Спасатели выдвинулись на лодке и вплавь, после чего затащили мужчину на лодку и доставили на берег.

От оказания первой помощи мужчина отказался и спешно покинул пляж.