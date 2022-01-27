У первых участников исследования назальной вакцины нежелательных реакций не обнаружено

Шесть добровольцев уже получили первую дозу назальной вакцины от Covid-19 или плацебо в рамках начавшихся в среду клинических исследований на базе Сеченовского университета. У испытуемых не отмечено нежелательных реакций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра клинического изучения лекарственных средств вуза Елену Смолярчук.

«Все прошло замечательно, все чувствовали себя очень хорошо. Это безболезненно, это спрей в нос, никаких нежелательных реакций не зафиксировано», — рассказала главный исследователь.

Она пояснила, что вторую дозу вакцины участникам введут через 21 день. О том, что за инъекция была введена, участник исследования узнает спустя 90 дней после первого компонента. На 180-й день добровольцам позвонят, чтобы собрать данные — являться в центр не обязательно.

Всего в исследовании планируется задействовать 400 человек в четырех учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга.