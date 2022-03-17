В России появился первый ребенок, родившийся у эвакуировавшейся жительницы Украины

В России, в Нижнем Новгороде, родился первый ребенок, появившийся на свет у временной переселенки с Украины. Об этом сообщила сегодня журналистам сразу после заседания Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа в Казани уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Буквально сейчас я сидела на совещании, и региональный уполномоченный пишет о том, что только что родился первый ребенок на территории [России]. Вчера вечером из пункта временного размещения отправили на скорой, а сегодня родился малыш в Нижнем Новгороде. Поэтому сейчас ведется индивидуальная и точечная работа», — сказала она.

Львова-Белова отметила, в каждом регионе, где есть переселенцы из Донбасса и с Украины, все делается для них, базовые потребности закрыты.

«Но, как мы сейчас видим, много отдельных случаев и ситуаций, когда необходима материнская забота, дополнительные лечебные препараты, необходимость в образовательных элементах. Ребята приезжают, они учились там в колледжах и школах. У ребят есть ощущение, что ненадолго: вроде бы мы сейчас отсидимся, потом поедем. Но наша задача сейчас в том, чтобы они вступили в образовательный процесс, продолжили его или заново начали в учебных заведениях», — отметила Львова-Белова.

Отдельно она остановилась на вопросе детей-сирот, эвакуированных из социальных учреждений на территорию России. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка сообщила, что ездила в Воронежскую область.

«От Президента было поручение, что при возможности нужно устроить этих детей в российские семьи либо на временное размещение, либо под опеку. Сейчас этот вопрос прорабатывается, буквально вчера было трехстороннее совещание с участием Минпросвящения РФ, Министерства образования и органов опеки ЛНР и ДНР о механизме передачи этих детей в семьи. Конечно, не у всех статус, у кого-то остались родственники на территориях, важно кровное родство, и сохранение семьи, конечно, в приоритете. Но есть дети, которые были в учреждении 3-9 лет. Возможности их устройства под большим вопросом даже в дальнейшем, после возвращения. Это большие семьи, дети по несколько человек», — рассказала эксперт.

Спикер отметила, что дети размещены в Воронежской, Курской, Белгородской и Московской областях. Есть регионы, куда временные переселенцы приехали небольшими группами. К сожалению, не эвакуированы дома ребенка, потому что их сложно перевезти. Детские дома, где находятся ребята с множественными нарушениями, остались на территории Донбасса.

«Важно, чтобы появилась возможность домашнего тепла и заботы у этих ребят. Желающих их взять просто неимоверное количество. Наши российские граждане в очередной раз показывают, что у них очень большое, доброе сердце», — заключила Львова-Белова.