У парочки из Казани полицейские изъяли почти полкило наркотиков

Полицейские Казани изъяли у 43-летнего мужчины и 23-летней девушки более 400 граммов наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.

Подозреваемых задержали в Кировском районе Казани. Во время осмотра салона иномарки, на которой передвигались казанцы, оперативники обнаружили и изъяли пять свертков PVP весом более 8 гр. Выяснилось также, что на месте задержания они уже успели оборудовать семь тайников с синтетикой массой более 9 гр.

В квартире фигурантов полицейские обнаружили свыше 200 свертков с веществами неизвестного происхождения, 16 полимерных пакетиков с порошкообразным веществом и упаковочные материалы.

В результате оперативники изъяли более 400 граммов различных наркотиков, среди которых: PVP – 120,96 гр., эфедрон – 81,26 гр., мефедрон – 243,8 гр., гашиш – 4,51 гр., МДМА – 4,10 гр.

Возбуждено уголовное дело. 43-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а девушка по решению суда будет под домашним арестом.