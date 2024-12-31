У памятника пограничникам из Татарстана в Казани почтили память защитников Родины

Сегодня, 31 декабря, у монумента «Пограничникам Татарстана», расположенного на улице Комарова, состоялась встреча участников республиканского «Содружества пограничников». Собравшиеся выразили уважение памяти защитников Отечества. Об этом сообщается в Telegram-канале содружества.

В этом году ряды содружества пополнил тракторист, также являющийся пограничником. Совместными усилиями они привели в порядок прилегающие к памятнику территории.

По завершении работ пограничники насладились горячим чаем и обменялись теплыми пожеланиями и новогодними поздравлениями. Участники содружества также подчеркнули важность поддержания связи и взаимной поддержки внутри братства.