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У памятника пограничникам из Татарстана в Казани почтили память защитников Родины
Сегодня, 31 декабря, у монумента «Пограничникам Татарстана», расположенного на улице Комарова, состоялась встреча участников республиканского «Содружества пограничников». Собравшиеся выразили уважение памяти защитников Отечества. Об этом сообщается в Telegram-канале содружества.
В этом году ряды содружества пополнил тракторист, также являющийся пограничником. Совместными усилиями они привели в порядок прилегающие к памятнику территории.
По завершении работ пограничники насладились горячим чаем и обменялись теплыми пожеланиями и новогодними поздравлениями. Участники содружества также подчеркнули важность поддержания связи и взаимной поддержки внутри братства.
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