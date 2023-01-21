У озера Лебяжье в Казани спасли лыжницу, которая упала и сломала ногу

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Днем в субботу поступило сообщение о том, что в лесу у озера Лебяжье в Казани 40-летняя женщина упала на лыжне, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщалось, что лыжница не может идти. Скорее всего, сломала ногу. С ней вместе еще пять человек, в том числе дети.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На место происшествия прибыли спасатели Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России. На снегоходе с прицепом-санями женщину вместе с друзьями вывезли к трассе, где передали пострадавшую медикам.