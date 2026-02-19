У нового здания театра им. Камала появится светомузыкальный фонтан

У нового здания театра им. Г Камала в Казани планируют установить светомузыкальный фонтан. Об этом во время презентации проекта третьей очереди благоустройства набережной озера Кабан сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Концепция фонтана пока находится в разработке. По словам градоначальника, проектирование может занять порядка 6-7 месяцев. Визуализации проекта еще не представлены, поскольку работа над ним только начинается. Каким именно будет объект, станет известно после подготовки архитектурного решения.

Метшин также отметил, что идея обсуждалась с главой Сбербанка Германом Грефом во время его визита в Казань. Отмечается, что он реализует масштабные проекты в разных регионах страны, и город рассчитывает на участие партнера в создании нового общественного пространства.

В настоящее время стороны находятся в переговорном процессе. При этом было заявлено, что уже в этом году могут начаться первые работы по реализации проекта.