У «Новабев групп» выросла выручка, но снизилась чистая прибыль

Novabev Group («Новабев групп», бывшая «Белуга»), опубликовала отчет по МСФО (финансовую отчетность) за 2023 год.

Согласно представленным данным, выручка производителя крепкого алкоголя выросла до 116,9 млрд рублей (+20% за год), валовая прибыль составила 43,3 млрд рублей (+13%), показатель EBITDA – 19,3 млрд рублей (+11%), а вот чистая прибыль показала 8,1 млрд рублей (-4,1%). При этом компания заявляет, что при исключении единоразовых доходов и расходов в 2022/23 годы, не связанных с обычной деятельностью, динамика чистой прибыли за прошлый год положительная.

Год 2023 Отгрузки в натуральном выражении (млн дал) 17 (+1%) Выручка (млн руб.) 116 888 (+20%) Валовая прибыль (млн руб.) 43 270 (+13%) Операционная прибыль (млн руб.) 13 934 (+7%) Показатель EBITDA (млн руб.) 19 284 (+11%) Чистая прибыль (млн руб.) 8 064 (-4%) Прибыль на акцию (руб.) 687 (+7%)

Уточняется, что бизнес успешно ориентирован на российском рынке, что повлияло на стабильность результатов в 2023 году.

«Общие отгрузки увеличились на 1% и приблизились к 17 млн декалитров. В России наиболее быстрорастущие марки среди собственных — водки Beluga, Orthodox, «Белая Сова», джин Green Baboon, а также вина Tête de Cheval и Golubitskoe Estate, а среди импортных — ромы Barceló и Plantation, армянский коньяк «Ной» и винный портфель. Все эти бренды представлены в высокомаржинальных сегментах — премиум и выше, — что позитивно сказывается на финансовых показателях», – говорится в сообщении.

Продолает развиваться и собственная розничная сеть «ВинЛаб»: масштаб сети вырос на 23%, продажи – на 35%, трафик на 21%. Сопоставимые продажи показали динамику +11,9%, а среднего чека +8,1%. Интернет-продажи по системе click & collect выросли более чем в два раза, доля электронной коммерции в общем объеме сети составила 10%. Значительно усовершенствованы сервис поставок и уровень доступности товаров. Бонусно-накопительная программа лояльности WinClub масштабировалась на все регионы присутствия «ВинЛаб», число ее участников превысило 7 млн, а в конце декабря собственная розничная сеть группы снова вошла в топ-3 сетей с лучшими программами лояльности по версии агентства INFOLine.

В 2023 году компания сфокусировалась на развитии дистрибуции, увеличении мощностей заводов, повышала производительность труда, а также запускала новые вкусы в линейках брендов.

Также директора компании акцентировали свое внимание на инвестиционной привлекательности бизнеса. Согласно политике, были выплачены дивиденды за 2022 год и промежуточные — за первое полугодие и третий квартал 2023-го.

Компания планирует и дальше придерживаться данной стратегии развития. Как заверили в отчете, в 2024-м деятельность группы будет сосредоточена на разработке инновационных продуктов и услуг, развитии ретейла и e-commerce, улучшении клиентского сервиса и укреплении позиций внутри страны.