У нижнекамского ЗАГСа сменился начальник

ЗАГС Нижнекамского района возглавила Гузялия Сагитова — специалист этого ведомства. Имя нового начальника на деловом понедельнике назвал руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Сагитова работала в ЗАГСе с 2006 года, с 2015-го стала заместителем в этом учреждении.

«Я думаю, что традиции, которые были заложены предыдущей командой, вы сохраните и преумножите, добавив свое. Я думаю, что мы не должны опускать уровень, а только идти вперед. Успехов вам», — напутствовал Рамиль Муллин.

Ее предшественница — Бэлла Махотина покинула пост перед Новым годом. Сегодня на совещании ее наградили медалью «За доблестный труд».

«Бэлла Ивановна, я хочу поблагодарить вас за все, что вы делали и делаете. И я надеюсь, что те традиции, которые были вами заложены в управлении, они будут сохранены, и вы нас не забудете. Двери Нижнекамска для вас всегда открыты», — сказал Муллин.