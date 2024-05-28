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У «Нижнекамскнефтехима» произошла массовая авария с пострадавшими
В Нижнекамске накануне произошла массовая авария с пострадавшими, сообщили очевидцы.
По их информации, рядом с проходной ПАО «Нижнекамскнефтехим» столкнулись четыре легковых автомобиля.
«Водитель Renault выезжал с парковки и не уступил дорогу "Ладе", которая в сторону Танеко ехала. В итоге иномарку отбросило на Hyundai, а ту на еще одну "Ладу"», – рассказали очевидцы.
По их информации, с места аварии медики забрали двух человек – взрослого мужчину и девушку.
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