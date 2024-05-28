У «Нижнекамскнефтехима» произошла массовая авария с пострадавшими

В Нижнекамске накануне произошла массовая авария с пострадавшими, сообщили очевидцы.

По их информации, рядом с проходной ПАО «Нижнекамскнефтехим» столкнулись четыре легковых автомобиля.

«Водитель Renault выезжал с парковки и не уступил дорогу "Ладе", которая в сторону Танеко ехала. В итоге иномарку отбросило на Hyundai, а ту на еще одну "Ладу"», – рассказали очевидцы.

Фото: © «Татар-информ»

По их информации, с места аварии медики забрали двух человек – взрослого мужчину и девушку.