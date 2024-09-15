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У некоторых жителей Советского района Казани более суток не будет воды
В ряде домов Советского района столицы РТ отключат воду. Ее не будет с 9:00 17 сентября до 11:00 18 сентября, предупреждает «Водоканал».
Такая мера коснется адресов:
Проспект Победы, дома №141, 141а, 156, 156/26, 158;
Улица Академика Сахарова, дома №19, 19а, 22, 22а, 24, 24а, 24а/1, 24б, 24б/1, 24в, 26/156, 26б, 29, 31;
Улица Хайдара Бигичева, дома №2а/1, 7а.
При необходимости жители данных адресов смогут заказать автоцистерны с водой. Заявки принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.
Причина отключений – работы по подключению участка водопровода.
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