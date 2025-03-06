У некоторых жителей Авиастроительного района Казани сутки не будет воды

В некоторых домах Авиастроительного района столицы РТ с 9:00 11 марта до 09:00 12 марта не будет воды. Данная мера необходима, чтобы подключить сети водоснабжения в поселке Борисоглебское к централизованным сетям водоснабжения, объяснили в казанском водоканале.

Отключение воды затронет адреса:

ул. Речная, 40,

ул. Северная, 37, 39,

ул. Шоссейная, 41, 41а.

Также воду отключат в домах по ул. Авиастроителей, ул. Вишневая, ул. Гагарина, ул. Заводская, ул. Заречная,ул. Зеленая, ул. Иванычева, ул. Ивовая, ул. Кадышевская, ул. Колхозная, ул. Ленина, ул. Луговая, ул. Малая Заречная, ул. Молодежная, ул. Новая, Озерная, ул. Октябрьская, ул. Переломная, ул. Победы, ул. Производственная, ул. Рабочая, ул. 2-я Рабочая, ул. Садовая, ул. Северная, ул. Советская, ул. Степная, ул. Строителей, ул. Сухорецкая, ул. Торфяная, ул. Школьная.

Отмечается, что граждане, живущие на упомянутых адресах, смогут заказать автоцистерны с водой. Для этого надо оставить заявку, позвонив по номеру +7(843)231-62-60.

В казанском водоканале добавили, что постараются завершить работы раньше указанного срока.