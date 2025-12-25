«У него беды с головой». Ренат Дасаев ответил Бубнову

Фото: YouTube-канал «Коммент.Шоу»

Между бывшим вратарем «Спартака» и сборной СССР Ринатом Дасаевым и экспертом Александром Бубновым разгорелась перепалка из-за оценки игры Матвея Сафонова.

Дасаев счел, что молодому вратарю оказывают чрезмерное внимание, на что Бубнов резко возразил, перейдя на личности. После того как Бубнов назвал Дасаева «нулевым в пенальти», ветеран ответил, что его оппоненту стоит «поднять статистику», и позволил себе жесткое замечание о состоянии Бубнова.

«На слова Бубнова про меня не обращаю внимания. Пускай он поднимет статистику, если такой умный. У меня были послематчевые пенальти с «Динамо» Киев, а там Блохин, который подряд 15-20 пенальти забивал, ещё были пенальти с командой из Харькова, с «Шахтером».

Если у человека беда с головой, то что я могу сделать? Мне даже неинтересно, что Бубнов говорит. Меня эти слова не обижают», — цитирует Дасаева Sport24.

Напомним, Матвей Сафонов отразил четыре пенальти подряд в финале Межконтинентального кубка в матче с бразильским «Фламенго» (1:1, пен. 2:1).