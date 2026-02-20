news_header_top
«У нее очень хороший прокат» - Тарасова о выступлении Петросян на Олимпиаде
Фото: fsrussia.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление на Олимпиаде-2026 Аделии Петросян.

«Наши спортсмены нигде не могли выступать, кроме как у нас на глазах, кроме как в Питере да в Москве… Все для этого было сделано. У нее очень хороший прокат, за исключением одного элемента, который не делал никто, даже не пытался на этих Олимпийских играх», – сказала Тарасова в эфире Okko Sport.

Аделия Петросян была единственным представителем от России в женском одиночном фигурном катании. По итогам произвольной программы она набрала 214,53 балла и заняла шестое место.

