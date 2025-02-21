«У нас здоровая конкуренция». Илья Сафонов о желании вернуться во второе звено «Ак Барса»
Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов, который вернулся на лед после полуторамесячного отсутствия из-за травмы в домашнем матче с «Нефтехимиком» рассказал, с какими эмоциями вышел на лед, и чем постарался помочь команде.
«Эмоции самые положительные, соскучился по атмосфере, по ребятам и по хоккею. Шла серия поражений, хотелось помочь команде. Могли конечно и лучше сыграть, но хорошо, что вырвали победу.
Где-то не получается реализовать свои моменты, где-то есть неуверенность. Через такие игры приходит уверенность. Думаю, с каждым матчем будем прибавлять», – сказал Сафонов журналистам.
Также нападающий прокомментировал свое место в четвертом звене и заявил о желании навязать конкуренцию за место в высших звеньях.
– Мы сегодня забили гол. Пару лет назад был в четвёртом звене. Дыняк и Замалтдинов поддержали меня. Благодарен каждому партнёру по команде.
– Дальше с Галимовым и Коршковым чувствовал себя увереннее?
– Я не так много с ними успел сыграть. В последней смене Дыняк отдал мне хорошую передачу.
– Готов конкурировать с Коршковым во втором звене?
– У нас здоровая конкуренция. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших врачей и реабилитологов за то, что помогли мне, – приводит слова Сафонова корреспондент «ТИ-Спорт».