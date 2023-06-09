«У нас все как на Олимпиаде»: на игры «Динамо» в Казань приедут 2 тыс. спортсменов

Салават Гайсин: «Игры будут приурочены к празднованию 100-летия “Динамо” в России. Хотелось сделать что-то особенное»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сто лет бывает один раз, и то не у всех»

Программа «Динамовских игр» включает в себя 13 видов спорта, но два из них идут вне зачета – это бильярд и пулевая стрельба. Остальные 11, по которым будет составляться итоговый медальный зачет: стрельба из боевого оружия, служебный биатлон, легкая атлетика, самбо, боевое самбо, пляжный футбол, мини-футбол, волейбол, пляжный волейбол, плавание и гиревой спорт.

«Игры будут приурочены к празднованию 100-летия “Динамо” в России. Хотелось сделать что-то особенное, ведь 100 лет бывает раз в жизни, и то не у всех. У нас все как на Олимпийских играх: спортсмены будут жить в Деревне Универсиады, соревнования будут проходить в два этапа, а в конце подведем итоги по общему медальному зачету», – сообщил заместитель председателя Физкультурно-спортивного общества «Динамо» в Татарстане Салават Гайсин на пресс-конференции в «Татар-информе».

Помимо России заявились динамовские делегации еще из четырех стран: Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии и Казахстана. Среди участников будут аттестованные сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие.

Талисманом соревнований станет белый барс Динамус. Ему дали имя, соединив два слова: «Динамо» и «Намус», что в переводе с татарского означает «честь».

Талисманом соревнований станет белый барс Динамус Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Несмотря на то что исполняется 100 лет “Динамо” в России, мы не могли не добавить колорита от Татарстана», – объяснил Гайсин.

Соревнования будут проходить на крупнейших спортивных объектах города, а вход для зрителей будет свободный, заявил он.

Сегодня российский спорт испытывает большое давление со стороны МОК и других международных спортивных органов, поэтому такое крупное международное событие в Казани станет хорошим подспорьем для всех наших спортсменов, считает советник председателя ОГО ФСО «Динамо» в РТ, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Все видят и знают, как тяжело сейчас приходится российскому спорту. Оказывается давление, в том числе и со стороны олимпийского движения, с целью уничтожить спортсменов из РФ и Белоруссии. Сегодня “Динамовские олимпийские игры” очень к месту и ко времени», – поделилась она.

Ольга Павлова считает, что такое крупное международное событие в Казани станет хорошим подспорьем для всех наших спортсменов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Впервые на моей памяти в программу таких крупных соревнований входят сразу два вида футбола»

Для соревнований подготовлена целая судейская делегация, состоящая в основном из представителей Татарстана, но также есть и те, кто приехал со своими делегациями из других регионов и стран. Так, главный судья по пляжному и мини-футболу «Динамовских спортивных игр» Сергей Рожков был удивлен, когда увидел программу турнира.

«У нас, футболистов, в программе сразу два вида спорта. Такое случается на крупных турнирах впервые в моей карьере. Надеюсь, что сначала мы получим загар на пляжном футболе, а на крытой площадке закончим турнир на мажорной ноте. А судьи сделают всё, чтобы событие прошло на высшем уровне», – улыбнулся арбитр.

Сергей Рожков был удивлен, когда увидел программу турнира Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Интересной и даже профильной динамовской дисциплиной на играх станет служебный биатлон, где сначала спортсмены сначала должны будут пробежать дистанцию, а затем выполнить норматив по стрельбе.

«Я думаю, что данный вид спорта наиболее ярко отражает специфику деятельности сотрудников правоохранительных органов. После бега справиться не только со своими эмоциями, но и с физической нагрузкой и сконцентрироваться на стрельбе сможет не каждый», – отметил главный судья по служебному бадминтону «Динамовских спортивных игр», судья третьей категории по стрельбе из боевого оружия Наиль Забаров.

Он пояснил, что на сегодняшний день поступили заявки от 25 команд из разных регионов России. Среди них 16 женщин и 84 мужчины. При этом они будут использовать разное оружие в зависимости от структуры, в которой они служат, однако к ним есть определенные требования.

«Они будут использовать ручное табельное огнестрельное оружие. В основном это пистолет Макарова, но кто-то приезжает и с пистолетом Ярыгина. Есть определенные требования, такие как калибр 9 миллиметров и так далее», – добавил судья.

Наиль Забаров рассказал, что на сегодняшний день поступили заявки от 25 команд из разных регионов России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На Кубе и в Китае тоже есть силовые структуры. Почему бы не взаимодействовать с ними через спорт?»

Также Павлова сообщила, что на соревнованиях помимо самих спортивных состязаний ожидается еще и деловая программа, где представители разных регионов России и стран мира обсудят дальнейшее развитие физкультурно-спортивного общества.

«Кроме высочайших результатов мы ожидаем и деловую программу, где будет определен дальнейший вектор развития “динамовского движения”. Кроме того, я думаю, что те, кто покажет высокий результат на этих соревнованиях, проведут мастер-классы для татарстанских детей», – рассказала о мероприятиях турнира Павлова.

Полная повестка деловой части еще формируется, однако уже сейчас обозначена такая тема, как взаимодействие с силовыми структурами других стран через спорт.

«Помимо развития “динамовского движения” самое главное, что хотелось бы обсудить, ­– это взаимодействие и координация. Силовые структуры есть во многих дружественных странах: на Кубе, в постсоветском пространстве, Китае и других, которые нас поддерживают. Почему бы нам не пойти по линии спорта? Это же конструктивный диалог. Мы могли бы вместе добиться очень многого», – заявила Павлова.