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«У нас в крови ген интереса ко всему новому»: «Татнефть» провела интенсив для ученых
Молодых ученых, которые хотели бы создать свою лабораторию, собрали в Школе PI (Principal Investigator) в Альметьевске. Представителям ведущих российских вузов и академических институтов рассказали, как создать исследовательскую группу, стать ее лидером, и о том, как научные разработки превращать в потребительскую или промышленную продукцию.
«Как знания перевести в практическую плоскость»
Школа PI – это проект Передовой инженерной школы «Татнефти», которую компания развивает вместе с Альметьевским государственным нефтяным институтом (АГНИ) и петербургским Университетом ИТМО.
Интенсив проходит уже во второй раз. Учениками школы в этот раз стали представители 45 российских вузов и академических институтов.
Главная задача обучения – сориентировать молодых ученых на создание и продвижение своего исследовательского коллектива. При этом проводить не только фундаментальные исследования, но и стремиться к коммерциализации идей – выпуску в конечном итоге конкретных продуктов.
«Мы стараемся больше ориентировать ребят на то, как их знания могут быть переведены в практическую плоскость, выпуск конкретных продуктов, которыми мы будем с вами пользоваться», — заявил директор химико-биологического кластера ИТМО Владимир Виноградов.
Он добавил, что Школа PI ставит перед собой задачу помочь молодым ученым определиться и понять свою роль, свое место в исследовательском мире, где сегодня происходят революционные изменения. Ученый также надеется, что кто-то из участников захочет связать свою судьбу с Альметьевском и вместе с «Татнефтью» вести здесь высококлассные передовые исследования, пишет газета «Нефтяные вести».
«Исследования, жажда изменений, новизны»
Доброй традицией стали встречи молодых ученых с генеральным директором «Татнефти» Наилем Магановым. Доверительный разговор всегда касается самых разных тем — от истории, традиций и перспектив развития компании до ситуации на мировом нефтяном рынке.
Глава «Татнефти» отметил, что его очень радует, что множество ребят решили посвятить жизнь чему-то новому, испытать новые возможности развития. Потому что инициативные, смелые, готовые пробовать и ошибаться люди всегда в дефиците.
«Исследования, жажда изменений, новизны – это нам по душе. У нас в крови этот ген интереса ко всему новому. Поэтому добро пожаловать, будем рады найти на просторах нашей родины людей, которые думают так же, как мы, у которых есть такие же гены, как у нас», — отметил Наиль Маганов.
Он рассказал о существующих в компании бизнес-направлениях и развитии предприятия. Гендиректор отметил, что для работы на перспективу нужны молодые генераторы идей.
«Мы обратились к вам, чтобы вместе посмотреть, подумать, что мы можем сделать хорошего, полезного и для страны, и для республики, и для компании, и, конечно, для каждого из вас. Потому что каждый из вас точно личность, я уверен, хотя бы потому, что вы здесь. У каждого из вас есть амбиции, и это здорово. У нас, в свою очередь, есть определенные ресурсы, есть понимание, как те мысли, которые есть у вас, превратить в крупномасштабные проекты, полезные для нас всех», — подчеркнул Наиль Маганов.
Участники встречи смогли задать любые вопросы генеральному директору и узнать о возможностях, которые предоставляет «Татнефть» для профессионального и личностного роста.
«Эксперты делятся не только успехами, но и проблемами»
Эксперты на занятиях рассказали молодым специалистам о собственном опыте в решении практических вопросов: как работать с предприятиями промышленности, где искать деньги для проекта, как создать лабораторию и как перейти от фундаментальных вопросов к прикладным исследованиям.
Обучение проходило в двух вариациях: занятия в группах и индивидуальные сессии. Такая система работы, по признанию и экспертов, и слушателей, оказалась очень эффективной.
«Школа интересна тем, что эксперты делятся не только своими успешными историями, но и проблемами, с которыми они сталкивались, сколько шишек набили, но в итоге у них хватило мотивации идти дальше и добиться своей цели, то есть ничто их не сломило, потому что они верят в науку и в себя», — рассказал заведующий Центром компьютерного моделирования неорганических и композитных наноматериалов Института биохимической физики имени Н. М. Эмануэля РАН Дмитрий Квашнин.
Молодые специалисты высоко оценили программу обучения и организацию мероприятия.
«Здесь достаточно положительных примеров, можно получить прекрасный обмен опытом с успешными людьми, с людьми, которые находятся на том же уровне карьеры, что и я в данный момент. Это все, безусловно, вдохновляет, так что я очень довольна тем, что я смогла сюда попасть», — призналась аспирант Московского физико-технического института Евгения Шабалина.
Завершающим этапом Школы PI стала защита дорожных карт, где участники поделились планами на ближайшие несколько лет и тем, как планируют стать лидерами исследовательских групп.
Фото предоставлено пресс-службой «Татнефти»
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