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Официальная хроника
25 июня 2022  08:07
Алексей Угаров

«У нас одни корни»: Минниханов поздравил народ Саха на празднике Ысыах

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Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в Якутске площадку национального якутского праздника Ысыах, посвященного приходу лета. В своем выступлении он поздравил народ Саха.

«Для нас большая честь находиться в этой прекрасной, братской республике. У нас одни корни. И мы с радостью видим, как вы сохранили свою культуру, свои обычаи, свои традиции. Все это возможно в нашей стране. Я хотел бы пожелать нашему братскому народу дальнейшего прекрасного развития. Будущее нашей страны в таких мощных регионах как Якутия, как Татарстан. Сегодня наша большая делегация находится здесь, вместе с вами. Мы рады поздравить вас со столетием республики, с национальным праздником и порадоваться вашим успехам», - сказал Минниханов. 

Ысыах - главный национальный праздник якутов. Название праздника дословно можно перевести как «изобилие». Он связан с культом плодородия. Главное действующее лицо праздника - Алгысчыт проводит обряд в честь духов Айыы, - обитателей верхнего, небесного мира, которые по преданию являются прародителями народа Саха.

Отличием праздника Ысыах так же является древний танец Осуохай, который по окончанию праздника танцуют все гости, двигаясь по кругу вокруг обрядовых столбов. Сегодня в хороводе Осуохай в священной долине Туймаада участвовали более тысячи человек.

 

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