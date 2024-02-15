«У нас новые и крутые общественные пространства»: Альметьевск принял «Автобус достижений»

Фото: © Тимур Туманов

К началу шестого года реализации нацпроектов Татарстан подводит предварительные итоги. Альметьевский район в рейтинге социально-экономического развития в 2023 году занял третье место. Новые общественные пространства, развитие малого и среднего бизнеса, капитальный ремонт дорог, домов, дворов, школ и больниц — всё это стало возможным с помощью средств федерального и республиканского бюджетов.

«Ребенка у многодетного родителя спросить — какого больше любишь? Всех люблю — невозможно выбрать», — начал свою речь глава района Тимур Нагуманов.

По его мнению, в семье национальных проектов из 14 выбрать самый лучший трудно. Они охватывают все сферы жизни — от комфортной городской среды до здравоохранения и образования.

«Район частично попал в нацпроект „БКД“, но мы видим колоссальные изменения в инфраструктуре. И в этом году у нас начнется совсем новая жизнь, когда введут в эксплуатацию платную дорогу, которая потом соединится с М12», — рассказал градоначальник.

Фото: © Тимур Туманов

Из республиканского бюджета на ремонт региональных дорог общей протяженностью 15,5 километра, проходящих через Альметьевск, и двух мостов выделено 435 млн рублей. Сейчас продолжается реконструкция моста через реку Степной Зай на автодороге Русский Акташ — Азнакаево. В прошлом году в Альметьевском районе введено больше 125 тыс. квадратных метров жилья. В шести городских и одной сельской школе отремонтированы и оснащены оборудованием пищеблоки. Обновились детская школа искусств №2 и подростковый клуб «Родничок» в Нижней Мактаме.

А в 2024 году запланирован капремонт социальных объектов. Большинство из них — школы и детские сады. Уже начаты работы в Новокашировской школе.

Город также пополнился общественными пространствами, последнее из них — молодежный центр «Фабрика». «У нас совершенно новые и крутые общественные пространства. Если посмотреть назад лет на десять, то у нас даже и понятия такого не было», — признал Тимур Нагуманов.

В 2022 году Альметьевск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды. В прошлом году средства гранта, 106 млн рублей, были направлены на создание нового общественного пространства на побережье Альметьевского водохранилища.

Оно адаптировано для велосипедистов, любителей пеших прогулок и других видов активной деятельности на свежем воздухе. В реализации проекта также участвует компания «Татнефть», выделившая дополнительные средства в размере 155 млн рублей. Реализация второй очереди благоустройства водохранилища будет продолжена в этом году.

Фото: © Тимур Туманов

Традиционно свой вклад в развитие общественной инфраструктуры района вносит компания «Татнефть». За счет средств федерального и республиканского бюджетов и благодаря софинансированию нефтяников выполнен капитальный ремонт гимназии №1 имени Ризы Фахретдина и здания бывшего ДК имени Горького по улице Тельмана под современный Молодежный центр. Открытие «Фабрики креативных процессов» состоялось в конце декабря прошлого года.

Более 1 тыс. кв. метров бывшего ДК преобразились в многофункциональное пространство для детей и молодежи. Здесь появились швейные лаборатории, мини-типография с лазерными установками, театральная и хореографическая студии, студия звукозаписи, а также площадка для популяризации киберспорта. Ядро здания — широкоформатный Вlack box зал. Новое пространство открывает большие возможности для развития и взаимодействия молодого поколения района. Появление «Фабрики» стало возможным благодаря национальному проекту «Образование», поддержке руководства республики и нефтяников.

Фото: © Тимур Туманов

На средства компании также реализован масштабный проект по реконструкции школы №1 в Старом Альметьевске. Завершается реконструкция Центральной мечети. Параллельно с благоустройством улицы Советская реализован проект по обновлению Комсомольского парка. Благоустроено мусульманское кладбище №2 по улице Советская. Заменено ограждение мусульманского кладбища №1 в районе улицы Бигаш.

Запланирован капремонт нескольких образовательных учреждений: школы в селе Ямаш, Альметьевской школы №19 для детей с ограниченными возможностями здоровья, Альметьевского детского дома, Русско-Акташской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, Новокашировской санаторной школы-интерната.

Воспитанники спортивной школы по футболу по улице Белоглазова теперь могут тренироваться в отремонтированных залах, а студенты физкультурного колледжа — на новой спортплощадке, которую построили на территории учебного заведения. В городе ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса — Центра спорта «ФИЗРА».

Фото: © Тимур Туманов

В рамках национального проекта «Спорт — норма жизни» в селе Тайсуганово построена специализированная площадка с тренажерами для подготовки и выполнения нормативов ГТО. Теперь у местных жителей есть возможность заниматься спортом, поддерживать свое здоровье и вести активный образ жизни. Кроме того, площадка стала центром активного общения, где они могут встречаться и общаться.

Отличились в ушедшем году и аграрии. По всему Татарстану сельхозработники превозмогали жару и засуху.

«Если бы у нас не было современных технологий, то никакого урожая мы бы не получили. 2023 год — серьезнейшее испытание для аграрного сектора. Собран урожай достаточный для республики — 3,7 млн тонн», — сказал депутат Госсовета РТ Марат Галеев.

Фото: © Тимур Туманов

В юго-восточной части республики автобус успел побывать в Бавлах и Лениногорске, а после Альметьевска отправится в Азнакаево. Марафон «Татарстан — республика достижений» начался в середине января и продлится до 1 марта. В общем итоги подведут в 29 районах.