«У нас невозможно не развивать теннис»: как Татарстан получил теннисный «Оскар»

В середине декабря Татарстан признали лучшим российским регионом по развитию тенниса. В Федерации тенниса России отметили работу татарстанцев во благо этого вида спорта. Как наследие Универсиады-2013 помогло Татарстану получить теннисный «Оскар» - читайте в материале «ТИ-Спорт».

Федерация тенниса Республики Татарстан - обладатель премии "Русский кубок"

Фото: minsport.tatarstan.ru

Теннисный «Оскар» для Татарстана

В Федерации тенниса России (ФТР) подвели итоги соревновательного года. В рамках ежегодной национальной премии «Русский кубок» была отмечена работа татарстанского отделения. Республиканская федерация выиграла теннисный «Оскар», победив в номинации «За многолетние достижения в развитии российского тенниса».

Федерацией были замечены труды работы с молодыми спортсменами и созданием квалифицированных кадров. Такое признание достигнуто благодаря развитой инфраструктуре и богатой материально-технической базы Академии тенниса и Поволжского государственного университета. Кроме этого, отдельное внимание уделили развитию тенниса в Альметьевске, где в последние годы этот вид спорта сделал большой скачок в увеличении популярности среди молодежи.

«Многие годы мы видим невероятную работу, которую проделывают наши коллеги из Татарстана… База в Альметьевске – это огромный вклад Республики Татарстан и Федерации тенниса Республики Татарстан в наше общее дело», - говорится в заявлении пресс-службы ФТР.

Также были отмечены заслуги республики в успешном проведении чемпионата России в Казани и Кубка страны в Альметьевске.

Виталий Афанасьев: «Казань – спортивная столица России. Наше правительство делает всё, чтобы все виды спорта развивались одинаково хорошо» Фото: tennis-tatar.ru

«В Татарстане невозможно не развивать и не популяризировать теннис»

В Федерации тенниса Республики Татарстан (ФТРТ) отмечают, что подобные успехи не могли быть достигнуты без трепетного внимания со стороны правительства региона и главы ФТР Шамиля Тарпищева. Во многом это стало возможным, благодаря участию в пилотном проекте «Программа развития тенниса в Татарстане» и правильном использовании наследия Универсиады-2013. По словам вице-президента ФТРТ Виталия Афанасьева, в республике созданы все условия, чтобы качественно выполнять свою работу и двигаться к поставленной цели.

«Казань – спортивная столица России. Наше правительство делает всё, чтобы все виды спорта развивались одинаково хорошо. Система управления спорта налажена настолько четко, что невозможно не развивать и не популяризировать наше дело», - сказал Афанасьев в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорт».

Развитию тенниса в Татарстане не помешали даже санкции из-за ситуации на Украине. Наоборот, нынешний год стал одним из лучших за все время существования ФТРТ. И дело не только в грандиозном выступлении ведущей теннисистки сборной Татарстана Вероники Кудерметовой во взрослых турнирах. На всех внутренних стартах в прошедшем сезоне татарстанские теннисисты завоевали медали.

«Вероника Кудерметова не только зашла в топ-10 одиночниц и парного разряда, но и стала победительницей Итогового турнира в парном разряде» Фото: tennis-tatar.ru

«Несмотря на все ограничения, 2022 год стал поистине результативным и насыщенным по показателям. По результатам прошедшего года могу сказать, что наши спортсмены во всех российских турнирах заняли призовые места. Не могу не отметить успех Вероники Кудерметовой. Она не только зашла в топ-10 одиночниц и парного разряда, но и стала победительницей Итогового турнира в парном разряде», - заявил Афанасьев.

В ФТРТ намерены продолжить работу над планомерным развитием тенниса в республике. Вектор будет направлен в сторону проведения крупных российских турниров и созданию условий для поездки спортсменов на международные соревнования. Кроме этого, ожидается большая работа в районах, где хотят популяризировать этот вид спорта.

«Не одной Вероникой едины»

Уходящий соревновательный год принес для татарстанского тенниса множество наград. Благодаря планомерной работе федерации этот вид спорта превратился в один из ведущих поставщиков побед для республики. Помимо великолепной второй ракетки России Вероники Кудерметовой, у нас выросло целое поколение спортсменов, готовых бороться за самые высокие места.

Всего за год российские теннисисты одержали 568 побед. Из них 177 пришлись на взрослые возраста, в том числе на Веронику Кудерметову, а 184 раза победили 19-летние спортсмены. Россияне побеждали на теннисных кортах в 72 странах мира, например, на соревнованиях в США, Франции, Германии и ОАЭ. Большая заслуга в этом у татарстанцев, которые в этом году выиграли 33 международных турнира.

Рустам Минниханов встретился с династией спортсменов Республики Татарстан семьей Кудерметовых Фото: tatarstan.ru

Кроме Вероники в семье Кудерметовых подрастает еще одна чемпионка. Полина Кудерметова в этом году выиграла чемпионат России, а в следующем сезоне от нее ожидают еще большего прогресса на взрослом уровне. Не удивительно, что в декабре семью Кудерметовых принял в Казанском Кремле Рустам Минниханов.

Дальнейшего развития в ФТРТ ждут еще от нескольких теннисистов. В особенности это касается 20-летнего Марата Шарипова и 19-летнего Ильи Симакина. Оба спортсмена выиграли в нынешнем сезоне по несколько международных соревнований. В частности, совсем недавно Симакин победил на турнире в Египте, где в финале обыграл теннисиста из Словакии.

Перспективными считаются еще ряд татарстанцев. Среди них Влада Гурылева, Арсений Хохлов, Мария Бондаренко, Милина Субханкулова, Дмитрий Долженков, Анастасия Лизунова и Милана Сафиуллина. Этот список насчитывает больше 20 фамилий, все они уже имеют победы на различных юношеских и молодежных турнирах. При правильном подходе каждый из них имеет шанс повторить и превзойти достижения Кудерметовой.

Фото на анонсе: minsport.tatarstan.ru