«У нас нет второстепенных дорог»: власти Казани тянут асфальт в сады и поселки

Жесткие меры по блокировке колес автонарушителей привели к увеличению на треть свободных парковочных мест в столице Татарстана. Казанские автомобилисты стали чаще платить за паркинг через мобильные приложения, а модернизация дорог по нацпроекту с начала года выполнена на 69%. Дорожные итоги полугодия подвели на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Программа ремонта и строительства дорог является одной из самых крупных, в которой столица республики участвует в этом сезоне, напомнил на совещании мэр Казани Ильсур Метшин Фото: kzn.ru

«Темпы хорошие, более 50% выполнения всех действующих программ»

Программа ремонта и строительства дорог является одной из самых крупных, в которой столица республики участвует в этом сезоне, напомнил на совещании мэр Казани Ильсур Метшин.

«Более 23 млрд рублей выделено на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство дорог. <…> Темпы набраны хорошие, более 50% выполнения всех действующих программ. Дорожный ремонт ведется по территории всей Казани, не только центральных магистралей. Это и наши садоводческие общества, поселки – нет второстепенных дорог», – отметил Метшин.

Он передал слово заместителю главы исполкома Казани Игорю Куляжеву. По словам докладчика, объем запланированных работ по реконструкции и модернизации дорог в татарстанской столице уже выполнен на 69%. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Работы по реконструкции и модернизации дорожной сети выполнены на 69%, на 24 участках из 86 завершены комплексные работы, включая установку дорожных знаков, ремонт покрытия, организацию остановочных павильонов. Также нанесено 96% дорожной разметки», – отметил Куляжев.

Он добавил, что работы по нацпроекту идут на шести участках дорог города общей протяженностью 8,5 км: по проспекту Амирхана, улицам Четаева, Центральная в жилом массиве Салмачи, на улицах Энергетиков, Восход, Николая Ершова.

Общая сумма ассигнований (по нацпроекту и из средств республики) на модернизацию и строительство казанской дорожной сети достигает 23,6 млрд рублей.

«Работы по нацпроекту идут на шести участках дорог города. Общая сумма ассигнований на модернизацию и строительство дорожной сети достигает 23,6 млрд рублей», – отметил Игорь Куляжев Фото: kzn.ru

Ремонт подъездных путей к СНТ затронет более 3 тыс. садовых участков

Отдельно Игорь Куляжев остановился на повышении транспортной доступности для казанских дачников. Продолжая мысль мэра Казани о том, что для городских властей нет второстепенных дорог, докладчик рассказал о модернизации подъездных путей к садоводствам. При этом особое внимание власти уделяют тем участкам дорог, которые регулярно получают отрицательные отзывы горожан.

«Для обеспечения подъездных путей к садоводческим товариществам в этом году предусмотрен ремонт трех дорог протяженностью около 2 км. Новое дорожное покрытие получат дачники СНТ «Садовод №11» и СНТ №2 ПО «Элекон» в Авиастроительном районе, и СНТ «Подгорный» и «Смородинка» в Советском районе, которые в общей сложности вмещают более 3 тыс. садовых участков», – сообщил Куляжев.

При выполнении ремонтных работ необходимо иметь обратную связь с местными жителями, слышать их голос, подчеркнул Ильсур Метшин. Он поручил держать дорожную тему на постоянном контроле.

«В еженедельном режиме мы проходим, смотрим [ход выполнения дорожных работ]. Прошу глав районов по своим отчетам, поселки и садоводческие товарищества еженедельно контролировать. Обязательно слышать обратную связь, мнение жителей. И в срок, качественно завершить программу», – резюмировал казанский градоначальник.

С докладом по парковкам выступил председатель Комитета по транспорту Казани Амир Сафин Фото: kzn.ru

«Город не резиновый, с трудом перевариваем количество машин»

Вместе с ремонтом и модернизацией дорог в Казани активно развивается направление муниципального паркинга. За прошедшие полгода эта сфера претерпела ряд существенных изменений – жесткие меры против нарушителей, анонсированные властями в конце 2021 года, принесли свои результаты. А параллельная цифровизация всех процессов повысила удобство горожан при оплате парковки.

«Состояние дорог не единственный фактор, влияющий на транспортную ситуацию в городе. Одним из индикаторов является загруженность дорог. Город не резиновый, продолжается тенденция к приросту числа автомобилей. Мы с трудом перевариваем количество машин. Вынужденной мерой во всем мире является развитие парковочного пространства, и мы продолжаем эту работу», – обратился к участникам совещания Ильсур Метшин.

С докладом по парковкам выступил председатель Комитета по транспорту Казани Амир Сафин. Он рассказал, что доля транзакций через мобильные приложения по оплате парковок в татарстанской столице выросла до 67%. Тенденция будет продолжена с вводом новых способов оплаты через смартфоны.

По словам Сафина, вместе с ростом транзакций через мобильные приложения снижается число оплат через паркоматы – их доля сейчас составляет всего 1%. Во время запуска системы единого городского парковочного пространства в 2015 году этот способ использовали на порядок чаще.

Еще треть транзакций (32%) приходится на оплату через СМС-сервис. В будущем список доступных сервисов для оплаты парковки в Казани расширится.

«Автолюбители могут предварительно пополнить парковочный счет на любую сумму в мобильных приложениях „Казанский паркинг“ и „Горпарковки“, используя систему Яндекс Pay. Сейчас ведется тестирование бесконтактной оплаты еще и в системе Сбер Pay», – поделился планами Амир Сафин.

Фото: © «Татар-информ»

Про платные парковки: «Правильное решение: загруженность дорог снизилась»

Еще одним аспектом развития парковок стали жесткие меры, принятые в конце декабря 2021 года для автонарушителей, которые парковались без номеров. Применение блокираторов колес для автомобилей без госномеров на муниципальных парковках Казани позволило увеличить на 30% число свободных мест, отметил Амир Сафин.

«За первое полугодие 2022 года было установлено 269 блокираторов на колеса автомобилей, оставленных на муниципальных парковках без государственных номеров. По этому нарушению возбуждено 203 административных дела, наложены штрафы на сумму порядка 130 тыс. рублей», – сообщил спикер.

Другим результатом такого подхода стало увеличение на 70% количества парковочных сессий, а сумма оплат парковки выросла на 27%.

Резюмировал тему паркинга мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил, что эта сфера постоянно развивается и выходит на новые уровни во всех крупных городах мира. Казань также должна держать руку на пульсе самых современных и удобных для горожан трендов муниципального паркинга.

«Когда мы начинали этот проект, помню, были призывы платить наличными. Сейчас это вспоминается уже с улыбкой. О правильности выбранного решения [по развитию единого парковочного пространства города] говорит результат: загруженность дорог снизилась», – заключил Ильсур Метшин.