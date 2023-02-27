«У нас не хватает рабочих рук»: Мухаметшин выступил в президиуме Совета законодателей РФ

Председатель Госcовета РТ Фарид Мухаметшин принял участие в заседании президиума Совета законодателей России, которое прошло в режиме видеосвязи. Руководители профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, региональных органов власти обсудили подготовку кадров и развитие рынка труда в субъектах РФ. Заседание провели зампредателя Госдумы Ирина Яровая и первый зампредседателя Совфеда Андрей Яцкин.

Особое внимание участники заседания уделили вопросам реализации послания Президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ, в котором были обозначены задачи по реформированию высшей школы и подготовке кадров для экономики. Сейчас в некоторых регионах России наблюдается дефицит кадров, особенно инженерных и рабочих специальностей.

Отдельно законодатели остановились на вопросах целевого набора в высшие учебные заведения. Госдума в первом чтении приняла законопроект о внесении изменений в федеральный закон об образовании, который направлен на совершенствование механизма целевого приема. Предлагаемые нормы впервые сделают систему максимально прозрачной, обеспечив принцип доступности, равноправия, открытого, конкурсного поступления на целевое обучение абсолютно для всех выпускников школ. Данная инициатива, по словам Ирины Яровой, также позволит реализовать поручения Президента России по разработке и реализации комплекса мер по содействию трудоустройству выпускников вузов.

Татарстан одним из первых среди регионов страны поддержал законопроект о целевом наборе. «Республика сразу заняла принципиальную и последовательную позицию по данному вопросу, – подчеркнула Яровая.

Фарид Мухаметшин отметил, что Татарстан готов предоставить свои предложения по вопросам совершенствования подготовки кадров, направив их для включения в проект решения Совета законодателей РФ. «Рассмотрение данного вопроса на федеральном уровне с участием региональных законодателей актуально и своевременно, – подчеркнул глава парламента республики, – Несмотря на все сложности, Татарстан в этом году минимизировал количество безработных. Более того, мы отмечаем, что у нас не хватает рабочих рук, специалистов рабочей квалификации. Татарстан активно занимается решением этой проблемы».

От Государственного Совета в заседании также приняли участие председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова, заместитель председателя профильного комитета Светлана Вострикова.