«У нас много общего»: о чем договорился Минниханов с губернатором турецкой Коньи

Конья – это крупнейшая провинция Турции. Регион занимает лидирующие позиции в сфере сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения

Фото: rais.tatarstan.ru

Товарооборот между Татарстаном и Турцией вырос до $1,2 млн

Конья – это крупнейшая провинция Турции. Регион занимает лидирующие позиции в сфере сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения. В регионе также развито производство автокомпонентов и мебели, станкостроение. На территории провинции расположены 13 крупных организованных промышленных зон (ОПЗ), 95 промышленных парков, резидентами которых являются 8,6 тыс. компаний.

На встрече с губернатором провинции Конья Вахдеттином Озканом Рустам Минниханов отметил, что у Татарстана есть огромное желание укрепить сотрудничество с регионом – сельскохозяйственным центром Турции.

Раис РТ отметил, что в целом экономические взаимоотношения Турции и Татарстана показывают положительную динамику. «В прошлом году наш товарооборот вырос в два раза и составил $1,2 млрд. В этом году тенденция роста продолжается», – сказал он.

На встрече с губернатором провинции Конья Вахдеттином Озканом Рустам Минниханов отметил, что у Татарстана есть огромное желание укрепить сотрудничество с регионом Фото: rais.tatarstan.ru

Ключевое направление – агропромышленный комплекс

Так как в обоих регионах развито сельское хозяйство и промышленность, именно эти точки должны стать драйверами развития деловых связей.

«Нам нужно активизировать наши контакты. Потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества очень большой. У нас много общего», – подчеркнул Минниханов.

Кроме того, более тесные взаимоотношения можно наладить в сферах культуры, туризма, науки и образования.

Вахдеттин Озкан согласился с тезисом о больших возможностях сотрудничества между регионами.

«Для нас большая честь встретиться с вами. Мы знаем, как вы заинтересованы в сотрудничестве с Турцией. Татарстан – один из ведущих регионов России. Конья, в свою очередь, является самой большой провинцией нашей страны с развитым агропромышленным сектором. Кроме того, мы активно работаем в части развития промышленности. Я согласен с вами: возможностей для нашего сотрудничества очень много», – подчеркнул губернатор.

Также Минниханов встретился с мэром города Конья Угуром Ибрахимом Алтаем Фото: rais.tatarstan.ru

Мэр Коньи – Минниханову: «Ваш визит придаст импульс взаимной торговле»

Также Минниханов встретился с мэром города Конья Угуром Ибрахимом Алтаем. Во время беседы Раис Татарстана отметил, что цель визита делегации республики – это расширение контактов.

«Мы планируем активно сотрудничать не только в вопросах АПК, но и в области культуры, археологии, туризма. У вас очень богатая история. Нас многое связывает, нужно теснее общаться и развивать деловые связи. Этому способствует прямое авиасообщение между Казанью и Стамбулом», – сказал Минниханов.

В ходе беседы глава Кукморского района Сергей Димитриев отметил, что район заинтересован в развитии кооперации с местными производителями сельхозтехники. Мэр Коньи поддержал это предложение и сообщил, что в городе работает много машиностроительных компаний в сфере АПК. «Уверен, ваш визит придаст серьезный импульс расширению взаимной торговли», – обратился он к Рустаму Минниханову.

Рустам Минниханов подчеркнул, что межрегиональное сотрудничество вносит существенный вклад в развитие российско-турецких отношений. «Потенциал нашего сотрудничества огромен и раскрыт не в полной мере. Татарстану и Конье есть что предложить друг другу, есть возможности для развития совместных проектов», - добавил Раис республики.

Раис Татарстана посетил в городе Конья Музей Мевляны, посвященный жизни и творчеству философа Мевляны Джелаледдина Руми Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов осмотрел шкатулку с реликвией пророка Мухаммеда

Помимо деловых встреч Раис Татарстана посетил в городе Конья Музей Мевляны, посвященный жизни и творчеству философа Мевляны Джелаледдина Руми. Музей открыли в 1927 году на базе комплекса сооружений его гробницы. Это одно из самых почитаемых мест в Турции – ежегодно святыню посещают 2 млн человек.

Гробница Мевляны – главная достопримечательность музея и главный объектом паломничества. Саркофаг представляет собой образец работы сельджукских мастеров – резчиков по дереву XIII века.

Минниханов ознакомился с историей музея, а также осмотрел его экспозицию, одним из экспонатов которой является шкатулка, где хранится волос из бороды пророка Мухаммеда.

Минниханов ознакомился с историей музея, а также осмотрел его экспозицию Фото: rais.tatarstan.ru

Также в программе Раиса Татарстана – посещение заводов «Имаш», который производит сельскохозяйственное оборудование, и «Тюмосан» (тракторную технику).