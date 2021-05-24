«У нас много креативной молодежи»: «Единая Россия» дала старт проекту «ПолитЗавод»

На встрече глава парламента отметил, что политическая партия «Единая Россия» реализует проект «ПолитЗавод» уже не первый год. «Его основная цель — вовлечь активную молодежь к общественной деятельности, политическому воспитанию. И эта структура себя оправдала. В этом году 827 молодых людей из разных городов и районов республики изъявили желание участвовать в проекте. Встречаясь, поднимая актуальные вопросы, касающиеся молодежи, участники сами вместе с этим проектом растут. Нас это радует», — сказал он.

Мухаметшин подчеркнул, в этом году проект запущен в очень ответственный период — началось предварительное голосование, во время которого будут определены кандидаты в депутаты Госдумы VIII созыва от партии «Единая Россия», предстоит избирательная кампания. «И во всем этом участвуют небезразличные к этим вопросам молодые люди. Я не согласен с теми критиками, которые говорят, что молодежь сегодня не та, безинициативная. У нас много креативной молодежи, заинтересованных учащихся, огромное количество волонтеров, которые особенно проявили себя в пандемию», — отметил он.

По мнению Председателя Госсовета, «Политзавод» — хорошая образовательная программа, которая помогает молодым людям определиться с профессией, попробовать себя на поприще общественного и политического деятеля.

Одним из конкурсных испытаний проекта является дискуссионная площадка «Политические бои». Это политические дебаты, где участники выступают на заданную тему, аргументированно высказывают свою точку зрения и отвечают на вопросы участников, жюри и зрителей.

«„Политические бои“ позволяют вырабатывать свое мнение, учиться думать и аргументировать, защищать свои проекты и идеи. „Единая Россия“ — единственная политическая партия, которая проводит такую встречу, обучение, а также занимается сопровождением тех, кто проявляет интерес к политике, общественной жизни, проблемам, возникающим в обществе. Более того, „ПолитЗавод“ становится кадровым лифтом», — заметил Мухаметшин.

«Партийный актив встретится с участниками проекта. Мы обратим внимание на сложности, которые, к сожалению, есть в обществе. Не могу не сказать о трагедии в 175-й гимназии, которая потрясла не только всю республику, но и страну. Это наши общие недоработки и винить учителей или родителей, хотя все несут большую ответственность перед обществом, мы не можем. Мы должны вместе заботиться о подрастающем поколении, а значит об их будущем и будущем Татарстана», — добавил он.

После этих слов участники проекта почтили память погибших в результате стрельбы в казанской гимназии № 175 минутой молчания. «Давайте почтим память погибших и для себя скажем: „Больше такого в Республике Татарстан не повторится“», — заявил Мухаметшин.

«ПолитЗавод» — проект, направленный на вовлечение активной молодежи от 18 до 35 лет в общественно-политическую жизнь республики. Реализация проекта пройдет с мая по ноябрь. Каждый месяц будут проходить обучающие лекции, встречи с действующими политиками, конкурсные испытания.

Кроме того, участники будут работать с наставниками над своими проектами. Образовательные модули пройдут по четырем основным направлениям: «Политика», «Основы законотворчества», «Общественный лидер», «ПолитЗавод Про».

Заявочная кампания проходила с 25 марта по 1 мая. По итогам собеседования было отобрано 100 участников. Финал проекта и награждение победителей состоится 6 ноября, в День Конституции РТ. Победители проекта традиционно получат возможность побывать в Молодежном центре Совета Европы в Страсбурге, пройти стажировки под кураторством депутатов Госдумы, Госсовета РТ, Казанской городской Думы.

Фотографии пресс-службы Госсовета РТ