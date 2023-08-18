«У нас лучшие слушатели – ни одного случайного»: «Необарды» привезли в Казань Neoband

Во дворе Национального музея Республики Татарстан с аншлагом прошел концерт «Необардов» — московского творческого альянса авторов современного слова и слога, который составляют Павел Пиковский, Ромарио (Роман Луговых), Василий Уриевский и Павел Фахртдинов. Коллектив, отметим, третий год подряд в середине августа дает концерты в Казани на летней площадке hАВА, а в этом году представил зрителям не только несколько обновленную программу, но и изменившийся состав музыкантов.

«С тех пор, как мы впервые приехали с „Необардами“ в Казань, у нас произошли значительные изменения в составе. Павел Фахртдинов сейчас в сольном гастрольном туре, поэтому мы временно работаем без него. Но зато у нас появились два новых участника: Колямба, он играет на укубасу и у него есть даже концертный номер, потому что он сам прекрасный автор, а также Шура Фомин, он играет на кахоне. А Павел обязательно вернётся. Когда?.. Горизонт планирования сейчас, к сожалению, настолько сузился, что дальше следующей недели планировать что-либо сложно», — рассказал «Татар-информу» ещё один участник коллектива Павел Пиковский.

Теперь музыканты называют себя «Необарды. Neoband». Но по-прежнему на сцене не только поют песни друг друга и читают стихи, много шутят, импровизируют и успевают делать фото и видео со зрителями для своих соцсетей. А еще время от времени напоминают о своем друге и товарище по сцене Павле Фахртдинове. Двухчасовой концерт Neoband завершил его лиричной песней «Играй», которую хором подпевали и гости вечера. Среди них, к слову, были зрители, специально приехавшие на концерт «Необардов» из других регионов России — например, из Саратова или из Коломны.

«Песни писать вообще сложно. А на каждого автора любая ситуация влияет по-своему. Некоторые от сложных ситуаций наоборот расписываются, а некоторые замыкаются. Здесь невозможно дать рецепт, невозможно ни угадать, ни предсказать», — сказал Павел Пиковский, отвечая на вопрос, труднее ли стало писать песни в изменившихся с момента первого концерта группы в Казани реалиях.

Осенью коллектив планирует дать концерт в Татарской филармонии. Это уже тоже стало традицией для музыкантов. Казань, говорят они, — один из самых любимых городов для гастролей, поэтому приезжают в столицу Татарстана «Необарды» ежегодно пару раз всем коллективом и ещё и с сольными проектами.

«У нас самые лучшие слушатели: ни одного случайного человека нет — все душевные, все свои, единомышленники, сердечные. Это большое счастье!» — подчеркнул Пиковский, окруженный сразу после выхода со сцены зрителями от мала до велика и осыпанный просьбами оставить автограф, сфотографировать, подать руку, обняться.