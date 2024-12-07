«У нас крепкий тыл - люди думают не только о себе»: Татарстан отправил помощь в Курскую о

Теплые вещи, обогреватели и продукты для эвакуированных жителей Курской области и военнослужащих отправили сегодня татарстанские волонтеры. Эта отправка стала 11-ой для курян. С августа республика передала порядка 400 тонн грузов.

Один из пунктов сбора гуманитарки разместился в отделении ДОСААФ на улице Патриса Лумумбы, дом 4. Отсюда сегодня и отправили помощь в Курскую область.

Фото: © Елена Фенина/«Татар-информ»

«Здесь продукты питания, предметы личной гигиены, очень много теплых вещей и обогреватели. Жителей Курской области эвакуировали летом без теплых вещей, поэтому одна из наших первоочередных задач — собрать все, чтобы они могли согреться и не мерзли этой зимой», – рассказала координатор по молодежным проектам Регионального отделения Общероссийского народного фронта в РТ Яна Шишиморова.

Бойцам, которые ведут бои в области, также передадут теплые вещи, в том числе термобелье и шерстяные носки, которые вяжут жители Казани. Отправят им и газовые баллоны, а также лодку с мотором.

Фото: © Елена Фенина/«Татар-информ»

Волонтеры с августа работают на пунктах сбора гуманитарной помощи, фасуют все в коробки и даже лично сопровождают грузы.

«Наше дело маленькое – собрать вещи и рассортировать их. Все это приносят обычные люди, в основном пенсионеры. Приятно, когда люди приходят с хорошим настроением. Приятно, что у нас крепкий тыл и люди думают не только о себе, а еще о ребятах, которые за нас борются и о людях, которые нуждаются в помощи», – поделился активист республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Нияз Баймуратов.

Руководитель республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов отметил, что ранее уже было направлено 12 тысяч индивидуальных продукторвых наборов для жителей Курской области.

Фото: © Елена Фенина/«Татар-информ»

«Сегодня мы отправляем то, что собрали неравнодушные жители нашего города, предприятия, ведомства и общественные организации. Эта поездка примечательна тем, что мы посетим пункт временного размещения жителей, которые были эвакуированы из зоны проведения военных действий», – рассказал Ринат Фазылов.

Руководитель Татарстанского регионального отделения «Молодежка ОНФ» Дамир Нургалиев рассказал, что сейчас в Курской области активно работает штаб российского «Красного креста», где в том числе работают волонтеры и добровольцы Татарстана.

Фото: © Елена Фенина/«Татар-информ»

«Это помогает нам ускорять работу. От ребят мы ежедневно получаем обратную связь, информацию о том, какие продуктовые наборы необходимы. Благодаря этому нам удается наладить адресную помощь. Когда семья приходит в пункт “Красного креста” она получает три-четыре коробки, в каждой порядка 24 наименований, что позволяет им наладить привычный быт», – рассказал Дамир Нургалиев.

В Казани на сегодня работают два пункта собора гуманитарной помощи: ул. Вишневского, д. 10 и ул, Патриса Лумумбы, дом 4. Каждый может прийти и принести вещи или продукты для жителей Курской области и военнослужащих.