«У нас из авто летели бычки, спички, банки»: Метшин об изменениях на дорогах в Казани

В Казани за последние пять лет число ДТП сократилось почти на треть, а количество погибших и пострадавших – на четверть. Власти объясняют это комплексной модернизацией дорожной инфраструктуры и внедрением «умных» технологий, которые уже делают передвижение по городу безопаснее и комфортнее.





За последние пять лет в Казани число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 28%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Количество пострадавших и погибших в ДТП за пять лет снизилось на четверть

За последние пять лет в Казани число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 28%, а количество пострадавших и погибших уменьшилось на четверть. Об этом сообщил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров на деловом понедельнике.

В январе – июне этого года в Казани зарегистрировали 534 ДТП, в которых погибли 8 человек, а 649 получили травмы различной степени тяжести. При этом все основные показатели аварийности снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Несмотря на это, на территории Казани по итогам 2024 года были выявлены 68 аварийно опасных участков. Из них 26 участков – это места концентрации ДТП, 17 зон аварийности, 9 участков с погибшими и 16 потенциально опасных участков. В целях ликвидации очагов аварийности и снижения тяжести дорожно-транспортных происшествий все аварийные участки проанализированы и сформированы мероприятия по их устранению», – отметил Шакиров.

Так, в городе установили проекционные пешеходные переходы, дорожные знаки, осевые ограждения и искусственное освещение. Кроме того, обустроили новые тротуары и подходы к пешеходным переходам. Все запланированные работы уже завершены.

«Не дожидаясь итогов 2025 года, мы уже приступили к разработке мероприятий, направленных на ликвидацию очагов аварийности по итогам прошедшего периода текущего года. В Госавтоинспекции определены четыре таких участка. Это перекрестки улиц: Кремлевская – Чернышевского, Восстания – Окольная, Карла Маркса – Муштари и Айдарова – Лукина. В ближайшее время будут приняты необходимые меры», – заверил замруководителя исполкома.

Он также отметил, что благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина ежегодно выделяются значительные средства на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и развитию транспортной инфраструктуры.

Ильдар Шакиров рассказал о том, что в Казани действует одна из наиболее продвинутых автоматических систем управления дорожным движением четвертого поколения Фото: kzn.ru

В городе до конца года появится еще 14 «умных» светофоров

Рассказал также Шакиров и о том, что в Казани действует одна из наиболее продвинутых автоматических систем управления дорожным движением четвертого поколения. Ее главная цель – сократить время ожидания водителей и улучшить работу светофоров с помощью собранных данных.

Система ежесекундно с помощью искусственного интеллекта собирает информацию с 983 детекторов транспорта и 356 камер видеонаблюдения. На их основе она меняет режимы работы светофоров целых групп перекрестков, тем самым оптимизируя движение. Преимущество комплекса – круглосуточный контроль, исключение человеческого фактора и оперативность.

Сегодня система работает на 242 ключевых перекрестках, охватывая основные магистрали города. Вся информация с периферийного оборудования передается в диспетчерский центр АСУДД. До конца 2025 года к системе подключат еще 14 «умных» светофоров, доведя их общее число до 256.

Кроме того, на перекрестке Большой Красной и Толстого установили интеллектуальную систему безопасности для нерегулируемых пешеходных переходов. Она распознает пешеходов и предупреждает водителей о присутствии людей на «зебре», а также фиксирует нарушения – собирает информацию о водителях, которые не уступают дорогу.

На пересечении улиц Спартаковской и Ипподромной сделали проекцию дорожного знака «Движение без остановки запрещено». Он, по словам Шакирова, усиливает визуальное восприятие и повышает дисциплину водителей.

Применение интеллектуальных решений – это часть системной работы по снижению аварийности на дорогах, отметили в мэрии.

Контроль за парковками усилят

В Казани продолжает расти количество административных постановлений за нарушение правил парковки. По итогам первого полугодия 2025 года рассмотрено 116,2 тысячи таких материалов, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост связан с увеличением числа муниципальных парковок на 34,5% и усилением контроля городских структур.

Особое внимание уделяют борьбе с несанкционированной остановкой и стоянкой, особенно в зонах действия знака «Остановка запрещена». По словам Ильдара Шакирова, проблема остается острой.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения, а также беспрепятственного проезда транспортных средств на улицах города устанавливаются дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку ТС. Однако на сегодня автомобилисты продолжают оставлять свои машины в зоне действия этих знаков и на остановочных площадках, что негативно влияет на дорожную ситуацию, увеличивает риск аварийности и создает помехи для движения городского транспорта», – сказал он.

Для борьбы с нарушениями Комитет по транспорту Казани совместно с Госавтоинспекцией применяет автоматическую фиксацию нарушений с помощью мобильных комплексов ДОЗОР. Недавно его доработали, и теперь помимо штрафников на муниципальных парковках комплекс ищет их еще и под знаками «Остановка запрещена». Только за один день работы он зафиксировал 180 нарушений.

«Учитывая положительный эффект, мы планируем запустить по этому алгоритму все 40 автомобилей «Организатора городского парковочного пространства». Это поможет нормализовать дорожную обстановку и разгрузить городские улицы», – заявил Шакиров.

Наиль Биктагиров также рассказал, что с 7 июля в Татарстане вступили в силу изменения в КоАП Фото: kzn.ru

Начальник Управления административных комиссий Наиль Биктагиров также рассказал, что с 7 июля в Татарстане вступили в силу изменения в КоАП. Штраф за неоплату муниципальной парковки для юридических лиц увеличили с 2,5 до 5 тысяч рублей.

Ранее юрлица, особенно представители малого бизнеса, платили меньше, чем обычные граждане. При этом они занимали парковки в центре весь день. Новые правила восстановили справедливость, заметил Биктагиров.

Культура вождения и взаимоуважение на дорогах в Казани стали выше

Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике выразил благодарность горожанам за изменения в отношении к городу, окружающим и правилам дорожного движения.

«Не часто мы это делаем, но я искренне хочу поблагодарить всех наших водителей, как общественного транспорта, так и личного автотранспорта, наших пешеходов. Потому что помню, как сердце кровью обливалось – у нас из окошек личного автотранспорта летело всё, что может быть: бычки, спички, банки», – сказал Метшин.

Рубежом градоначальник назвал Универсиаду 2013 года в Казани. Она, по его словам, стала символом нового этапа в жизни города.

Ильсур Метшин отметил рост взаимоуважения на дорогах: водители чаще пропускают пешеходов без конфликтов и включают аварийную сигнализацию в знак благодарности Фото: kzn.ru

«Мы видим, как пропускают вежливо пешеходов на перекрестках. Что-то вылетающее из окна – это уже ЧП городского масштаба. Давайте и дальше уважительно относиться к нашему городу, друг к другу, к труду, к пешеходам, к водителям», – подчеркнул мэр.

Отметил Ильсур Метшин также рост взаимоуважения на дорогах: водители чаще пропускают пешеходов без конфликтов и включают аварийную сигнализацию в знак благодарности. Вместе с обновленной инфраструктурой меняется атмосфера в Казани, создавая комфорт для жителей и гостей.

«Я от имени нашей команды искренне благодарю наших дорогих и любимых жителей Казани. Давайте становиться еще лучше», – заключил градоначальник.