«У нас есть все возможности» - Рашид Рахимов поблагодарил Раиса РТ за поддержку «Рубина»

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов на сегодняшней встрече казанской команды и Раиса Республики Татарстан поблагодарил Рустама Минниханова и Марата Сафиуллина (президента клуба) за оказываемую поддержку.

«Рустам Нургалиевич, с тех пор как вы взяли кураторство над нами и благодаря вам, Марат Адипович, мы сделали шаг вперед. Но мы должны сказать о том, что для нас этого мало, мы не должны останавливаться. У нас есть хорошая поддержка, есть все возможности, поэтому каждый, начиная от меня и заканчивая всеми остальными работниками, должен держать планку, мы должны двигаться вперед. Когда я приходил сюда, я обещал, что здесь равнодушных не будет – мы будем стараться сохранить эти качества, которые сделали нас сильными. Каждый из вас сделал шаг вперед. Еще много впереди таких шагов, но для этого нужно самопожертвование – без травм, но количество выигранных единоборств, в футболе их каждый матч очень много, нужно повышать.

Я уверен, Рустам Нургалиевич, вы дадите нам эту поддержку, вы всегда будете с командой, и вот за это я вас хочу поблагодарить. Это то, что нам помогает. А со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы улучшать результаты», – передает слова Рахимова пресс-служба «Рубина».

Сезон РПЛ 2025/26 стартует уже на этих выходных. В первом туре «Рубину» на выезде предстоит сразиться с «Ахматом».