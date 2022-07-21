«У нас есть герои, которые говорят «врун»: Данис Зарипов ответил своим критикам

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал «Татар-информу», почему решил продолжить карьеру. Напомним, прошлым летом он заявил, что сезон 2021/2022 станет для него последним. Сказал он это в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Поставил в заблуждение Рустама Минниханова? На самом деле, получилось немножко неудобно, но я бы не говорил о заблуждении. Признаюсь, что не только от вас слышал подобный вопрос. Наверное, в жизни любого человека бывает, когда не насытился чем-то. Есть желание продолжить любимое дело. У нас есть герои, которые говорят "врун" и так далее. Это их мнение, они имеют на него право. Не хочу в это лезть и с ними как-то вступать в перепалку. У всех свое мнение, как и у меня.

Просто решил продолжить. Главный тренер "Ак Барса" "за", чтобы я еще год был в его команде, на льду с ребятами. Руководство клуба "за". Что еще надо? Я принял решение остаться, и у меня есть большое желание играть в хоккей. И многие ребята из команды звонили и поддерживали мое решение продлить карьеру!» — сказал Зарипов нашему изданию.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию откровенного интервью с Данисом Зариповым.