У нас есть человек старше Америки. Трамп начал выявлять «фейковых долгожителей»

В системе соцобеспечения США числятся люди, которым более 130, 140 и даже 150 лет. Есть и человек, которому, согласно записям, 360 лет. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп, напомнив, что «наша страна существует всего 250 лет, а он оказался старше Америки» (перевод по РБК).

Президент США подчеркнул, что на выплаты таким долгожителям уходят миллионы долларов, причем деньги эти платят американские налогоплательщики.

По его данным, в США якобы живет 3,5 млн человек в возрасте от 140 до 149 лет, 1,3 млн — старше 150 лет и 1039 человек старше 220 лет. Он назвал такую статистику тотальным мошенничеством, которое развелось в период экс-лидера Штатов.

Трамп также подчеркнул, что его администрация уже начала выявлять «фейковых долгожителей». Президент Штатов, с его слов, намерен прекратить «разбазаривать деньги американских налогоплательщиков».