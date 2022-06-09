«Что мы можем сделать, чтобы “ЮИТ” отсюда ушел?»: казанцы спорят о застройке на Гаврилова

Первые общественные обсуждения будущего парка «Савиновский» по улице Гаврилова, планируемого в рамках Стратегии развития реки Казанки, прошли в столице Татарстана. Архитекторы хотели пообщаться на тему, каким будет парк, но собравшиеся местные жители не хотели «обсуждать фантики» и высказались против застройки берега.

Дарья Толовенкова уточнила, что площадь ООПТ составляет 68 га, но общая площадь проектируемой части составляет около 78 га Фото: kzn.ru

«Живой и бесконечный процесс, который будет продолжаться много лет»

Встреча архитекторов парка «Савиновский» с местными жителями прошла в здании школы №113. Главными темами обсуждения, которые неоднократно поднимали местные жители вопреки всем стараниям организаторов мероприятия, стали планируемая застройка жилого комплекса «Талони» компанией «ЮИТ», а также строительство здания ДРКБ-2.

«Сегодня мы собрали предпроектные обсуждения. Парк на улице Гаврилова мы планировали начать проектировать с 2023 года. Сейчас проводим многочисленные исследования по мониторингу использования этой территории, экологической ситуации. Поступил запрос от местных жителей: “Расскажите, что у вас происходит”. Сегодня мы покажем, что успели изучить и исследовать, и дальше в очень плотной связке, как обычно, с желающими активными местными жителями будем проектировать, встречаться, разговаривать, рисовать, обсуждать», — сообщила журналистам до начала обсуждений заместитель главного архитектора города и начальник отдела разработки градо-экологического каркаса Института развития городов мэрии Казани Дарья Толовенкова.

«Парк на улице Гаврилова мы планировали начать проектировать с 2023 года. Сейчас проводим многочисленные исследования по мониторингу использования этой территории, экологической ситуации» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Она отметила, что «создается рабочая команда», в которую приглашаются экологи, культурологи и другие эксперты, а также активисты из числа местных жителей. Проекты всех парков в городе создаются в таком рабочем порядке.

«Мы так делаем все парки по программам “Формирование комфортной городской среды” и “Развитие общественных пространств РТ”. Парк на Гаврилова мы планируем проектировать именно в таком ключе, а так это большая, очень сложная территория. Слава богу, нам удалось теперь ее сделать особо охраняемой природной территорией (ООПТ) с поддержкой руководства города, а также при поддержке жителей», — отметила спикер.

Толовенкова уточнила, что площадь особо охраняемой природной территории составляет 68 га, но общая площадь проектируемой части, «рассматриваемой под разработку рекреационной составляющей плюс связки с другими соседними парками», составляет около 78 га.

Парк на Гаврилова входит в Стратегию развития реки Казанки, которая была одобрена Президентом РТ в 2019 году Фото: © Orchestra Design / мэрия Казани

Руководитель Департамента архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина добавила, что парк на Гаврилова входит в Стратегию развития реки Казанки, которая была одобрена Президентом РТ в 2019 году.

«В рамках развития стратегии на этот год запланировано берегоукрепление и благоустройство Голубых озер. Этот проект мы увидим реализованным ближе к концу осени. Люди вовлечены во все предпроектные обсуждения, исследования, семинары. Все, что реализуется от первого истока Казанки — Голубых озер и до устья впадения в Волгу, — это живой и бесконечный процесс, который будет продолжаться много лет», — сказала она.

В числе проблем, которые существуют на данной территории, спикеры назвали бытовой мусор, костры и заезд автомобилей. «Мы должны переучить людей пользоваться природными территориями более любя и бережно», — подчеркнула Толовенкова.

Участников встречи из зала пригласили активно подключиться к процессу разработки проекта Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

В начале обсуждений заместитель руководителя Комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров пригласил участников встречи из зала активно подключиться к процессу разработки проекта. Он напомнил, что с участием жителей города прошли обсуждения Чайковых озер в прошлом году была благоустроена территория 7-й горбольницы в Ново-Савиновском районе.

«Жители были активными во время обсуждений и строительства. С некоторыми мы до сих пор общаемся. Они приходили, говорили факты, давали фотографии 20-30-летней давности. На основании этого мы смогли благоустроить общественных пространства», — отметил Шайнуров.

«Мы против этой больницы. Как сделать так, чтобы нас услышали?»

После небольшой вступительной части собравшимся людям была предоставлена возможность задать организаторам встречи интересующие их вопросы. Вопросов было много, но все они сводились к двум главным, наболевшим темам. Местных жителей продолжают волновать те же проблемы, что и раньше. Они активно выступают против строительства жилых домов и больницы на Гаврилова.

Местные жители активно выступают против строительства жилых домов и больницы на Гаврилова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У меня такой вопрос: скажите мне, пожалуйста, почему больницу необходимо строить именно на природной территории? Я не специалист, не архитектор, я дилетант, но этот вопрос задают мне все, кто знает, что я не первый год в теме активизма. Моя мама — медик, перенесла инсульт, на Казанке восстанавливается, занимается скандинавской ходьбой, зимой мы катаемся на лыжах. Объясните, почему за счет природной охраняемой территории мы строим объекты здравоохранения?» — спросила Екатерина Монахова.

Сидящие за одним столом с ней люди поддержали вопрос аплодисментами. В ответ Дарья Толовенкова пояснила, что у «здравоохранения есть потребность». «Насколько нам известно, сейчас приходится возить детей аж в РКБ. Иногда доступность очень далекая, в этой зоне она нужна», — пояснила Толовенкова.

Спикер добавила, что территория больницы «будет благоустроена с выходом на воду, чтобы заниматься профилактикой».

«Вы же прекрасно понимаете, что инфраструктура больницы займет большую природную территорию. Ущерб будет очень большой, к больнице будут подведены дорога и коммуникации. Почему на нашей малюсенькой ООПТ на весь огромный, перенаселенный Ново-Савиновский район нужно поставить эту больницу? У нас нет других территорий? Мы против этой больницы. Как сделать так, чтобы нас услышали?» — последовал вопрос от местной жительницы.

Строительство детской больницы на 480 мест на улице Гаврилова планируется начать в этом году Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выступающая подчеркнула, что не против детской больницы как таковой, а против застройки именно на этом месте. «Будьте, пожалуйста, в диалоге с народом. Вы обсуждаете какие-то лавочки, обсуждаете какие-то концепции, какие-то фантики. А больница — это первоочередная проблема. Мы не можем выгнать “ЮИТ”, но за больницу все-таки город отвечает», — добавила спикер из зала.

На что Дарья Толовенкова ответила, что проблема эта не новая и власти в курсе. Однако есть нюансы. «Город — это палитра с компромиссами. Есть сложные решения, которые приходится принимать», — заключила Толовенкова.

По данным мэрии Казани, строительство детской больницы на 480 мест на улице Гаврилова планируется начать в этом году.

Знаки водоохранной зоны, мусор и автомобили

Далее выступила местная жительница Ксения Ястребова. Она сообщила, что вдоль всей Казанки поставлены знаки водоохранной зоны, кроме как на улице Гаврилова.

«К кому нужно обратиться, чтобы нам тоже поставили эти знаки? Это небольшие плавиковые стелы. Их нужно поставить, чтобы люди видели, что это водоохранная зона. У меня есть собака, и многие люди не любят, когда люди с собаками гуляют среди города. Это единственная зона, куда мы выходим выгуливать собак», — сказала женщина.

Момент, на который обратила внимание местная жительница, – это отсутствие запрещающих знаков въезда на природоохранную территорию на автомобилях Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Она пожаловалась на мусор на Гаврилова, который не убирает администрация. «Что нужно сделать, чтобы на эту проблему обратили внимание?» — поинтересовалась участница встречи.

«Мне противно там гулять, потому что валяются шприцы, мусор, там свалка. Вы все занимаетесь зоной пирса, там классно, там чисто. Но складывается такое впечатление, что администрация намеренно ничего не делает, чтобы у людей отпало желание туда ходить», — объяснила она.

Третий момент, на который обратила внимание выступающая женщина, — это отсутствие запрещающих знаков въезда на природоохранную территорию на автомобилях.

Фанис Нурмухаметов сообщил, что знаки администрация ставит, но «сегодня их ставишь, а завтра их уже нет» Фото: kzn.ru

В свою очередь глава администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Фанис Нурмухаметов сообщил, что знаки администрация ставит, но «сегодня их ставишь, а завтра их уже нет». Он напомнил, что въезд не только в водоохранную, но и в зеленую зону запрещен. А мусор оставляют сами же люди.

«В этом году мы хотим 25-го числа организовать экопрогулку, вычистить нашу Казанку», — сказал представитель городской администрации.

Спикер обещал, что когда появится парк, у него будет свой хозяин, Дирекция парков и скверов будет отвечать за порядок. Куратор проектов в рамках Стратегии развития Казанки Асия Гиззатуллина, пользуясь случаем, проинформировала, что 18 июня запланирован большой субботник на территории будущего парка «Савиновский». Генуборка стартует в 11 утра, акция пройдет совместно с представителями Русского географического общества в РТ.

«“ЮИТ” замахивается на сравнимую с “Мегастроем” территорию»

Собравшиеся на встрече люди подняли вторую больную тему — строительство жилого комплекса на улице Гаврилова компанией «ЮИТ». Противоборство между местными жителями и застройщиками продолжается на протяжении последних лет. Весной 2022 года компания получила разрешение на строительство ЖК «Талони».

По информации мэрии Казани, территорию перевели сначала в зону рекреации по генплану, придали статус ООПТ. Строительный участок «ЮИТ» тоже сокращен, но он остается в собственности Фото: kzn.ru

«К сожалению, мы узнали, что строительная фирма “ЮИТ” замахивается на сравнимую с “Мегастроем” территорию. Как раз рядом с ней находятся и особо ценные участки, которые на схеме, к сожалению, не вошли в заповедное ядро. Планируются ли какие-то изменения с отведенным для строительства участком? К примеру, вдоль дороги по ул. Гаврилова? Возможны ли решения по уменьшению этой площади, чтобы она не затрагивала водно-болотные участки, которые включены в восточную часть этой территории?» — спросил биолог Антон Бортяков.

В ответ Дарья Толовенкова сообщила, что «повернуть частный земельный участок каким-то другим образом точно не в правилах градостроительства и незаконно».

«Я была несколько лет назад на научно-техническом совете, где экологи города делали обоснование для застройщика “ЮИТ”. Им давали оценку ценности зон этого участка под застройку. Экологи давали рекомендации. На этот участок экологи выдали техзадание для проектировщиков к полному сохранению и недопущению туда никаких приемов благоустройства», — сказала Толовенкова.

Антонина Яхина сообщила, что планируемая к застройке территория в дальнейшем не будет огорожена от других людей Фото: kzn.ru

От компании «ЮИТ» выступила проектировщик Антонина Яхина. Она подтвердила, что экологи Института экологии и природопользования КФУ привлекались на этапе планирования застройки.

«Они провели масштабные исследования и выявили на участке, про который вы говорите, тайник яйцевидный. Это такое растение, которое занесено в Красную книгу сегодня. На территории расположения этого краснокнижного растения мы не строим. Этот участок заложен в проекте как незастраиваемый, мы его называем природной зоной, он не включен в ООПТ», — подчеркнула Яхина.

Она также отметила, что для сохранения занесенных в Красную книгу растений, их защиты «от бесконтрольного вытаптывания» запроектирована экологическая тропа с выходом к Казанке, «чтобы жители города не затоптали это растение».

Яхина добавила, что планируемая к застройке территория в дальнейшем не будет огорожена от других людей. Парковки для жителей нового ЖК будут в «приватной зоне между домами».

«Это будут жилые дома переменной этажности, каскадные, от 14 до 20 этажей. Шесть домов будут соединены между собой парковками. На их первых этажах предусмотрены помещения различного функционального значения, в том числе кафе», — пояснила участница встречи.

Схема дорожного движения разрабатывалась почти год. Она согласована с муниципалитетом и ГИБДД Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«За последние два года были две смертельных аварии»

Следующим выступил мужчина из зала. Артур Якупов сообщил проектировщику, что планируемая под жилую застройку территория отрезана скоростной магистралью, где ранее случались трагедии.

«За последние два года были две смертельных аварии. Вечером погиб парень, шедший по переходу возле “Мегастроя”. Два года назад была ужасная авария, когда на регулируемом пешеходном переходе снесли семью. Сейчас мы строим здесь парк, строится район, где гарантированно будет личный транспорт, будут сложные развязки. Как это все сочетается с инженерными сетями и безопасностью?» — интересовался мужчина.

На это Яхина ответила, что большая часть инженерных сетей уже проведена. Локальные очистные сооружения будут. Схема дорожного движения разрабатывалась почти год. Она согласована с муниципалитетом и ГИБДД. Из пяти-шести версий возможной развязки была выбрана оптимальная.

Модератор встречи безуспешно пыталась вернуть тему беседы к запланированному изначально обсуждению концепции парка. Собравшихся людей особенно волновала жилая застройка.

«Вы тут все люди большие, а мы люди маленькие, рабочие. В душе у нас один вопрос. Благодаря Ильсуру Метшину та застройка ушла, он оставил нам Гавриловскую зону... Мы держали крепость до последнего… Но “ЮИТ” — в душе… Что мы, жители, можем сделать, чтобы “ЮИТ” отсюда ушел? Второе — что мы, маленькие люди, можем сделать, чтобы не было больницы? У нас два вопроса — “ЮИТ” и больница», — волнуясь, сбивчиво спросила из зала Гузель Хамидуллина.

На это глава района напомнил, что компания «ЮИТ» ведет деятельность на законных основаниях. «По “ЮИТу” и филиалу ДРКБ сейчас вы вопрос поднимаете. Мы же записываем, мы же доведем, кто знает… Может, как вы говорите, в высшей канцелярии будут услышаны ваши молитвы. Может, действительно найдут другое место», — философски заметил Фанис Нурмухаметов.

Ранее территория Ново-Савиновского района между рекой Казанкой и улицей Гаврилова, от проспекта Ямашева до железнодорожного моста, получила статус особо охраняемой природной территории Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ранее благодаря казанским экозащитникам территория Ново-Савиновского района между рекой Казанкой и улицей Гаврилова, от проспекта Ямашева до железнодорожного моста, получила статус особо охраняемой природной территории местного значения. На этой территории появится парк «Савиново». Участок площадью 68 га предназначен, прежде всего, для оздоровительных и природоохранных мероприятий. Из постановления исполкома города следует, что в задачи парка входит сохранение природных комплексов, уникальных природных участков и объектов, условий обитания редких видов животных и растений, создание условий для туризма и отдыха, осуществление государственного экологического мониторинга и восстановление нарушенных природных комплексов и объектов. Благодаря местным активистам на улице Гаврилова существенно сократилась площадь планируемой застройки.

«Вся территория была под застройку. По сравнению с тем, что планировалось, там остался мизер. Оттуда увели арендаторов и инвесторов, территорию перевели сначала в зону рекреации по генплану, предали статус ООПТ. Строительный кусок “ЮИТ” тоже сокращен, проведена большая работа. Но у “ЮИТа” этот участок находится в собственности», — уточнили в пресс-службе мэрии Казани.

Организаторы общественных обсуждений будущего парка на улице Гаврилова обещали, что таких встреч с местными жителями будет столько, сколько обнаружится проблем. Количество общественных встреч также зависит от активности местных жителей. А люди здесь «очень активные и болеющие за эту территорию», отметила Толовенкова.