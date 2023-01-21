«У нас даже своя летчица есть»: Молодежный симфонический оркестр РТ празднует юбилей

Самому большому музыкальному детскому коллективу Казани исполнилось 10 лет. Как за такой короткий период затея переросла в настоящий культурный бренд и как талантливому ребенку попасть в коллектив – в материале «Татар-информа».

«Кто однажды приходит к нам, по собственной воле уходить уже не хочет»

Свой юбилей Молодежный симфонический оркестр отметил концертной программой.

Полный зал. Такие аншлаги в Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева происходят далеко не всегда, даже если заявлен именитый коллектив. А здесь – детский оркестр. Казалось, что оценить музыкальные дарования татарстанских детей собралась вся Казань.

В зале царит невероятно теплая атмосфера. Среди слушателей не только родители детей, но и «выпускники» коллектива.

«В зале сидят одни знакомые лица. Наши концерты – место встречи для всех, кто был хоть когда-то причастен к коллективу. Посмотрите, они обнимаются, а на глаза наворачиваются слезы радости. Все, кто однажды приходит к нам, по собственной воле уходить отсюда уже не хотят», – рассказала художественный руководитель коллектива, заслуженный работник культуры РТ Светлана Лось.

А уходить, увы, приходится. Состав оркестра обновляется буквально каждый год. Музыканты, достигшие 16-летнего возраста, начинают втягиваться во взрослую жизнь. За 10 лет через Молодежный симфонический оркестр РТ прошло более 300 детей. Только 60 из них посвятили себя музыке.

«Остальные пробуют себя в самых разных сферах. У нас даже своя летчица есть, окончившая авиационный вуз. Все потому, что эти дети привыкли к труду, умеют собирать свои силы и выкладываться на все 100 процентов в нужный момент», – уверена Светлана Лось.

«Многие думали, что дети так играть не могут»

А начиналось все с нехитрой затеи. Десять лет назад единомышленники в лице художественного руководителя Государственного академического симфонического оркестра РТ Александра Сладковского и представителей Управления культуры исполкома Казани задумались: что можно сделать полезного для развития музыкального искусства в республике?

«Я никогда не думал, что из такой скромной затеи может получиться такой большой проект. Оркестр не просто позволяет реализовывать творческий потенциал детей Татарстана, но заявил о себе как о брендовом проекте. В нем сегодня – наш музыкальный исполнительский резерв», – отметил Александр Сладковский.

Коллектив осваивает сложнейшие программы и представляет их не только в республике, но и на международных музыкальных площадках.

«Пока не началась пандемия, мы каждый год выезжали на международные фестивали и конкурсы. Мы представляли Россию в Чехии, Германии, Италии, Франции. Пожалуй, одной из значимых вершин можно назвать участие в Международном фестивале лучших молодежных оркестров мира в Берлине. Был аншлаг, после завершения программы публика не расходилась еще долгое время, что весьма специфично для немцев. Многие думали, что это обман, что дети так играть не могут. Конечно, это большая гордость», – поделилась воспоминаниями Светлана Лось.

«За этим коллективом стоит сумасшедший труд»

Однако этот уровень нужно постоянно поддерживать. Ведь введение даже одного артиста порой разрушает слаженность сплоченного состава. А здесь каждый год приходится вводить нескольких оркестрантов.

«За этим коллективом стоит сумасшедший труд. Труд как самих музыкантов, так и педагогов. В их арсенале шедевры мировой музыки, зарубежной, русской и татарской классики. МСО РТ совершенно точно можно назвать достоянием республики. Похожих коллективов с таким уровнем подготовки в России я просто не знаю», – отметил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Руководство республики всячески поддерживает оркестр. По словам Светланы Лось, сейчас коллектив не испытывает нехватки ни инструментов, ни пультов, ни расходных материалов.

«Нам выделили прекрасную репетиционную на базе театра кукол “Экият”. И там нам идут навстречу, позволяя репетировать даже в каникулы. Мы очень ценим это», – подчеркнула Светлана Лось.

Оркестр всегда открыт для талантливых детей. Достаточно изъявить желание в любое время учебного года, и будет организовано прослушивание. Если ребенок будет достаточно технически оснащен, чтобы поднимать сложнейшие программы, он тут же пополнит ряды коллектива.

Напомним, что Молодежный симфонический оркестр Республики Татарстан был создан по инициативе Управления культуры города Казани и художественного руководителя и главного дирижера Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан, народного артиста России и Татарстана, профессора Александра Сладковского.