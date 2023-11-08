Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
У наркоторговца в Татарстане изъяли почти полкило синтетики и гашиша
В Татарстане полицейские пресекли деятельность интернет-магазина, который занимался продажей наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
В процессе проверки информации оперативники вместе с Госавтоинспекцией на трассе «Казань – Ульяновск» остановили иномарку, за рулем которой сидел житель Казани. Полицейским автовладелец признался, что внутри сабвуфера в багажние перевозит полкило наркотиков, такое же вещество было обнаружено дома у мужчины. В результате у казанца изъяли порядка 500 граммов мефедрона. Он рассказал, что является оптовым закладчиком в интернет-магазинах.
В процессе расследования сотрудники УНК МВД по РТ задержали 27-летнего организатора торговых площадок. По месту жительства у него обнаружили около 200 граммов мефедрона и 200 граммов гашиша, а на территории одного из гаражных комплексов Казани задержали еще двоих розничных закладчиков, в их тайниках нашли более 50 граммов гашиша.
В отношении организатора и активных участников интернет-магазинов было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников