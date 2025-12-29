news_header_top
Общество 29 декабря 2025 11:25

У набережной озера Кабан в Казани перекроют ряд улиц из‑за новогодних мероприятий

Фото: Госавтоинспекция Казани

Госавтоинспекция Казани сообщила об ограничениях движения, парковки и стоянки транспорта в период подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий. Ограничения будут действовать с 19 декабря 2025 года до 14 января 2026 года.

На этот период движение и парковка будут запрещены:

  • по улице З. Султана – в обе стороны, на участке от улицы Ш. Марджани до улицы К. Насыри;
  • по улице Ш. Марджани – в обе стороны, от улицы Татарстан до улицы Ф. Карима.

#перекрытие улиц
