У набережной озера Кабан в Казани перекроют ряд улиц из‑за новогодних мероприятий
Госавтоинспекция Казани сообщила об ограничениях движения, парковки и стоянки транспорта в период подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий. Ограничения будут действовать с 19 декабря 2025 года до 14 января 2026 года.
На этот период движение и парковка будут запрещены:
- по улице З. Султана – в обе стороны, на участке от улицы Ш. Марджани до улицы К. Насыри;
- по улице Ш. Марджани – в обе стороны, от улицы Татарстан до улицы Ф. Карима.