У набережной озера Кабан в Казани перекроют ряд улиц из‑за новогодних мероприятий

Фото: Госавтоинспекция Казани

Госавтоинспекция Казани сообщила об ограничениях движения, парковки и стоянки транспорта в период подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий. Ограничения будут действовать с 19 декабря 2025 года до 14 января 2026 года.

На этот период движение и парковка будут запрещены: