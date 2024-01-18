Жребий брошен: муниципалитеты лишили градостроительных полномочий в пользу Минстроя РТ

С 1 января 2024 года Госсовет передал муниципальные полномочия в сфере строительства республиканским властям. Теперь разрешения на застройку выдают не исполкомы, как это было раньше, а Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Подробнее – в материале «Татар-информа».

Какие градостроительные полномочия муниципалитеты передали Минстрою

Проект закона о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами республиканской власти республики приняли в Госсовете 18 декабря минувшего года. Подписал его Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Согласно новому документу, городские и районные администрации не могут готовить, утверждать, корректировать генплан, единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования, правила землепользования и застройки, а также нормативы проектирования. Эти полномочия передали Минстрою. Исключение сделали только для двух крупнейших городов Татарстана – Казани и Набережных Челнов. Их изменения коснутся только с 2025 года.

«Проведение общественных обсуждений и публичных слушаний, общих собраний собственников многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, а также осуществление иных полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности, не предусмотренных законом, сохраняется за органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан», – отметили в республиканском ведомстве.

Согласно новым полномочиям, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана с 1 января может готовить и корректировать проекты планировок территорий, градостроительные планы земельных участков, принимать и воплощать решения о комплексном развитии территории, предоставлять или не предоставлять разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. И это лишь небольшая часть полномочий.

«Дополнительно сообщаем, что законом не предусмотрено перераспределение полномочий органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов по направлению уведомлений при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома», – добавили в пресс-службе Минстроя.

Для чего нужно было забирать полномочия у муниципалитетов

Вопрос о перераспределении полномочий вызвал резонанс и бурные обсуждения. На заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию в декабре замминистра строительства РТ Владимир Кудряшев отмечал практику других регионов России в этом направлении.

«Более 65 субъектов РФ приняли порядка 160 законов о перераспределении полномочий, из них более 40 субъектов приняли законы о перераспределении полномочий в сфере градостроительной деятельности», – подчеркнул тогда он.

Новый закон, по словам Кудряшева, поможет синхронизировать жилищное строительство с возведением социальных объектов, объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также размещением производственных площадок, созданием мест приложения труда. Согласились с чиновником и в Институте пространственного планирования РТ.

«Передача полномочий на республиканский уровень позволит реализовать единую политику при осуществлении территориального планирования, градостроительного зонирования и строительства на территории республики в целом, а также своевременно и качественно актуализировать градостроительную документацию», – рассказали «Татар-информу» в институте.

Заявители уже сталкиваются со сложностями в получении разрешений

Передавать полномочия из районов в республиканский Минстрой будут постепенно. Для этого ведомству необходимо сформировать отдел, который возьмет на себя соответствующие полномочия. Кроме того, Кабмину еще предстоит принять несколько нормативно-правовых актов. Помимо этого, изменения ждут и районные отделы архитектуры и градостроительной деятельности. Их переподчинят, после чего они станут территориальными органами Минстроя РТ.

Ввиду большого числа изменений заявители могут столкнуться с некоторыми сложностями. Так, в соцсетях уже отмечают, что в исполкомах не принимают документы потому, что не имеют права, а в министерстве – потому что еще до конца не отрегулированы все бюрократические процедуры. Однако в ведомстве это никак не прокомментировали.

В то же время в Минстрое отметили, что сложностей с подачей заявлений возникать не должно, ведь в Казань за разрешениями на строительство капитального объекта ездить не придется. Подать заявления можно как лично или через доверенное лицо, так и по почте, на едином портале государственных и муниципальных услуг, в МФЦ.