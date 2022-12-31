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Ру Тат
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Происшествия
31 декабря 2022  23:16

У московского парка «Зарядье» убили сотрудника МАДИ

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Сотрудник Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) был убит сегодня в центре столицы России, около парка «Зарядье». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру города.

«На Москворецкой набережной обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений», — отметили в прокуратуре.

При этом 28-летний мужчина, нанесший потерпевшему ножевые ранения, установлен и задержан сотрудниками Росгвардии по Москве.

Что убитый именно сотрудник МАДИ, РИА Новости подтвердили в пресс-службе инспекции. Трагедия случилась в 18.20. «Неизвестный нанес более десяти ножевых ранений. От полученных ран инспектор скончался», — пояснили в пресс-службе.

Причины произошедшего устанавливаются. Погибший работал в МАДИ с 2014 года, у него остались жена и двое детей.

#Убийство
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